Ramalan Zodiak Scorpio 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin merasa kesal dan sedih. Namun, jangan sampai menyembunyikan perasaanmu di balik senyuman. Cobalah berpikir hati-hati sebelum berbicara agar tidak menyesali apa pun yang dikatakan.
Betapa pun frustrasinya, jangan meluapkannya atau melakukan sesuatu yang akan disesali nanti. Mencurahkan isi hati kepada orang lain, mungkin akan membantu Scorpio merasa jauh lebih baik.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Sabtu, 24 Oktober 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak Scorpio perlu membumbui kehidupan asmara dengan melakukan hal romantis pada waktu yang tepat. Terkait karir, gunakan keterampilanmu untuk melangkah menuju tempat yang diinginkan dalam bidang pekerjaan.
Sementara itu, dapatkan keseimbangan dalam hidup, karena stres akan membuat Scorpio merasa kewalahan. Pada ranah keuangan, Scorpio mungkin akan mengeluarkan banyak biaya untuk litigasi karena terlibat dalam masalah hukum.
Cinta Scorpio
Scorpio mungkin merasa ada jarak yang tercipta dengan pasangan. Hal ini sebenarnya akibat dari rasa tidak puas diri yang muncul dari kalian berdua. Hari ini, pikirkan cara untuk membuat hubunganmu kembali menarik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022