Ramalan Zodiak Scorpio 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin merasa kesal dan sedih. Namun, jangan sampai menyembunyikan perasaanmu di balik senyuman. Cobalah berpikir hati-hati sebelum berbicara agar tidak menyesali apa pun yang dikatakan.



Betapa pun frustrasinya, jangan meluapkannya atau melakukan sesuatu yang akan disesali nanti. Mencurahkan isi hati kepada orang lain, mungkin akan membantu Scorpio merasa jauh lebih baik.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak Scorpio perlu membumbui kehidupan asmara dengan melakukan hal romantis pada waktu yang tepat. Terkait karir, gunakan keterampilanmu untuk melangkah menuju tempat yang diinginkan dalam bidang pekerjaan.



Sementara itu, dapatkan keseimbangan dalam hidup, karena stres akan membuat Scorpio merasa kewalahan. Pada ranah keuangan, Scorpio mungkin akan mengeluarkan banyak biaya untuk litigasi karena terlibat dalam masalah hukum.

Cinta Scorpio