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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.49 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Cemburu Mereda, Karier Perlu Kekompakan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, menyoroti pentingnya mengendalikan emosi, menjaga kepercayaan dalam hubungan, dan membangun kerja sama yang lebih baik dalam menghadapi tanggung jawab.

Perasaan yang kuat dapat membuatmu lebih peka terhadap perubahan sikap orang lain, tetapi jangan sampai kekhawatiran yang belum terbukti memengaruhi cara kamu memperlakukan orang terdekat.

Dalam kehidupan asmara, keterbukaan menjadi kunci untuk meredakan kecemburuan dan mencegah kesalahpahaman berkepanjangan.

Sementara itu, urusan keuangan membutuhkan keberanian untuk memperjuangkan hak secara tepat, sedangkan karier akan lebih mudah berkembang apabila kamu bersedia bekerja sama dan tidak terpancing perdebatan yang tidak perlu.

Kondisi fisik juga perlu mendapat perhatian, terutama jika tubuh masih membutuhkan waktu pemulihan setelah aktivitas yang melelahkan atau mengalami cedera.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio untuk Sabtu, 24 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Scorpio besok membutuhkan kepercayaan dan pengendalian emosi, terutama ketika muncul perasaan cemburu atau kekhawatiran terhadap sikap pasangan.

Kamu mungkin menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kecil, seperti pesan yang dibalas lebih lambat, jadwal yang berubah, atau perhatian pasangan yang terasa berbeda dari biasanya.

Editor: Novia Tri Astuti
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