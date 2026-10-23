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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.52 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Keuangan Berubah, Asmara Perlu Kehati-hatian

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara keinginan pribadi, hubungan dengan orang lain, dan tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Kamu mungkin perlu meninjau kembali kebiasaan sehari-hari untuk menemukan hal-hal sederhana yang sebenarnya membuat hidup terasa lebih nyaman dan menyenangkan.

Dalam urusan asmara, ketertarikan terhadap seseorang bisa menghadirkan dilema apabila situasinya tidak sesederhana yang dibayangkan, sehingga kamu perlu mempertimbangkan perasaan semua pihak sebelum melangkah lebih jauh.

Sementara itu, pengeluaran tak terduga dapat menuntut penyesuaian anggaran, sedangkan pekerjaan yang terasa monoton mengingatkanmu untuk tetap menjaga semangat dan menyelesaikan tanggung jawab secara bertahap.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Sabtu, 24 Oktober 2026. 

Asmara

Kehidupan asmara Libra besok membutuhkan kebijaksanaan dalam memahami perasaan, terutama ketika ketertarikan muncul dalam situasi yang rumit.

Bagi Libra yang masih lajang, kamu mungkin merasa tertarik kepada seseorang yang ternyata sudah menjalin hubungan dengan orang lain.

Situasi seperti ini dapat menimbulkan kebingungan, terlebih jika komunikasi yang terjalin terasa menyenangkan dan membuatmu berharap lebih jauh.

Editor: Novia Tri Astuti
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