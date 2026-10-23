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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00.23 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Sabtu 24 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, menghadirkan gambaran menarik tentang peluang, tantangan, dan hal-hal yang patut diperhatikan oleh setiap pemilik zodiak. 

Mulai dari keberuntungan dalam karier, peluang keuangan, hubungan asmara, hingga kesempatan untuk mengembangkan diri, masing-masing zodiak memiliki tema yang bisa dijadikan bahan refleksi sebelum menjalani aktivitas akhir pekan.

Bagi sebagian orang, akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat, mengevaluasi pencapaian selama sepekan, sekaligus menyusun rencana baru. 

Dalam suasana tersebut, ramalan 12 zodiak paling beruntung besok dapat menjadi bacaan ringan untuk melihat aspek kehidupan yang layak mendapatkan perhatian lebih.

Lantas, zodiak apa yang menempati peringkat pertama sebagai zodiak paling beruntung pada Sabtu, 24 Oktober 2026? 

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan harian zodiak mulai dari hubungan, pekerjaan, dan pengembangan diri. 

1. Aries (21 Maret–19 April)

Fokus keberuntungan: keberanian, produktivitas, dan peluang baru

Editor: Novia Tri Astuti
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