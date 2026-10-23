Jalan Menuju Kemakmuran Terbuka, 7 Shio Ini Dipercaya Bakal Dihampiri Berkah Langit

seseorang yang hartanya kian menyala./Freepik/jcomp
JawaPos.com – Kepercayaan terhadap astrologi Tiongkok telah lama menjadi bagian dari tradisi yang menarik perhatian masyarakat. Dalam sistem penanggalan tersebut, setiap shio dipercaya mempunyai karakteristik dan simbol keberuntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan karier, usaha, dan keuangan.
Salah satu figur yang dikenal dalam kepercayaan tradisional Tiongkok adalah Dewa Langit, yang kerap dikaitkan dengan kekuasaan, kemakmuran, dan berkah kehidupan. Dalam sejumlah ramalan, simbol ini digunakan untuk menggambarkan datangnya kesempatan baru dan harapan akan masa depan yang lebih baik.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang diramalkan memperoleh energi keberuntungan dalam urusan rezeki dan kemajuan hidup pada tahun ini. Ramalan tersebut menggambarkan peluang yang mungkin hadir melalui pekerjaan, bisnis, hubungan sosial, hingga kreativitas. Berikut daftar shio yang dimaksud.
Dalam astrologi Tiongkok, Naga sering diasosiasikan dengan kekuatan, kewibawaan, dan ambisi besar. Berdasarkan ramalan yang beredar, pemilik shio ini digambarkan memiliki peluang untuk mengembangkan karier dan memperluas usaha.
Gagasan yang selama ini belum terealisasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuka kesempatan baru. Pengalaman serta kerja keras yang telah dikumpulkan juga bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan profesional.
Pesan keberuntungan: Tetap berani menetapkan tujuan besar, tetapi imbangi dengan perencanaan yang matang dan langkah yang realistis.
Shio Kerbau identik dengan ketekunan, kedisiplinan, dan kesabaran. Karakter tersebut membuatnya sering digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.
Dalam ramalan ini, Kerbau disebut berpeluang menemukan kesempatan finansial melalui pekerjaan tambahan, proyek baru, atau pengembangan bisnis yang telah dijalankan. Peluang tersebut bisa berawal dari hal sederhana yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan.
Pesan keberuntungan: Hargai setiap kesempatan, termasuk yang terlihat kecil, sembari mempertimbangkan risiko dan manfaatnya sebelum mengambil keputusan.
Ular dikenal sebagai simbol kecermatan, kebijaksanaan, dan kemampuan menyusun strategi. Dalam gambaran astrologi Tiongkok, pemilik shio ini kerap dikaitkan dengan kecenderungan berpikir sebelum bertindak.
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Jawa Pos
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