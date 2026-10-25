7 Shio Pembawa Hoki Finansial, Konon Punya Jalan Lebih Mudah Menuju Kemakmuran

JawaPos.com – Keberuntungan dalam urusan keuangan kerap dikaitkan dengan berbagai kepercayaan tradisional, termasuk astrologi Tiongkok. Dalam kepercayaan tersebut, sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya peluang, kemajuan karier, hingga kemakmuran dalam kehidupan.

Setiap shio memiliki gambaran kepribadian yang berbeda. Ada yang dikenal cerdas melihat kesempatan, gigih dalam bekerja, pandai membangun relasi, hingga memiliki kemampuan beradaptasi ketika menghadapi perubahan.

Meski begitu, keberhasilan finansial tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan tahun kelahiran atau shio seseorang. Kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, perencanaan, dan kondisi ekonomi juga berperan penting dalam menentukan kesejahteraan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki keberuntungan finansial dan berpeluang menikmati kehidupan yang makmur. Berikut ulasannya berdasarkan kepercayaan tersebut.

1. Shio Tikus Shio Tikus mencakup kelahiran tahun 1972, 1984, 1996, dan 2008, dengan masing-masing tahun dikaitkan dengan elemen air, kayu, api, dan tanah.

Dalam penafsiran astrologi Tiongkok, pemilik shio Tikus dikenal cerdik, penuh perhitungan, dan mampu membaca peluang di sekitarnya. Karakter tersebut dipercaya membantu mereka menemukan kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Mereka juga digambarkan berani mengambil keputusan dan memiliki kreativitas dalam mengembangkan sumber penghasilan. Jika diimbangi dengan perencanaan yang matang, kemampuan tersebut dapat menjadi modal untuk membangun usaha maupun mengembangkan karier.

Kecermatan dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran turut menjadi karakter yang dikaitkan dengan shio ini. Tak heran jika Tikus sering diasosiasikan dengan kecerdikan dalam mencari peluang finansial.

2. Shio Babi Shio Babi meliputi kelahiran tahun 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019. Dalam siklus elemen yang digunakan pada astrologi Tiongkok, tahun-tahun tersebut masing-masing dikaitkan dengan elemen logam, air, kayu, api, dan tanah.