Lahir dengan Aura Pemimpin! 6 Weton Ini Dipercaya Punya Bakat Membawa Kemakmuran

seseorang yang terlahir menjadi kalangan atas./ Freepik/EyeEm
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, kewibawaan, dan perjalanan rezeki. Melalui perhitungan Primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki keistimewaan berupa karisma alami, jiwa kepemimpinan, serta kemampuan membangun kepercayaan dengan orang lain.
Sebagian weton bahkan digambarkan memiliki pamor layaknya kalangan bangsawan. Mereka diyakini mampu menarik perhatian melalui sikap yang tenang, perkataan yang meyakinkan, dan keberanian dalam mengambil keputusan. Karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk meraih kedudukan yang baik maupun kehidupan yang berkecukupan.
Dalam pandangan Primbon Jawa, kewibawaan tidak selalu ditunjukkan melalui kekuasaan atau kekayaan. Sikap bijaksana, kemampuan menjaga ucapan, serta keteguhan dalam menghadapi tantangan juga menjadi bagian dari gambaran pribadi yang disegani.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya mempunyai pamor dhuwur atau kewibawaan tinggi. Menurut penafsiran tradisi tersebut, pemilik weton ini digambarkan memiliki potensi kepemimpinan, daya tarik sosial, dan peluang untuk mencapai kemakmuran melalui perjalanan hidupnya.
Berikut enam weton yang disebut memiliki aura ningrat dan karisma kuat menurut kepercayaan Primbon Jawa.
Sabtu Pahing dikenal dalam penafsiran Primbon Jawa sebagai weton yang memiliki karakter kuat dan berwibawa. Orang yang lahir pada kombinasi hari dan pasaran ini digambarkan tegas dalam mengambil keputusan, percaya diri, serta mampu menunjukkan keteguhan ketika menghadapi persoalan.
Sikap tersebut membuat Sabtu Pahing dipercaya memiliki potensi menjadi pemimpin yang disegani. Perkataannya dianggap berbobot karena mampu menyampaikan pendapat secara meyakinkan dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan lingkungan.
Dalam urusan rezeki, pemilik weton ini diyakini mempunyai peluang untuk mencapai kehidupan yang mapan berkat keberanian mengambil kesempatan dan kecermatan dalam menentukan langkah. Jika diimbangi dengan kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, dan tanggung jawab, karakter tersebut dapat menjadi bekal untuk meraih kesuksesan.
Rabu Wage memiliki nilai neptu 11 dalam perhitungan Primbon Jawa. Weton ini kerap dikaitkan dengan kecerdasan, ketelitian, dan kemampuan mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan.
Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak selalu mengandalkan banyak bicara untuk mendapatkan kepercayaan. Sebaliknya, tindakan yang terukur dan pemikiran yang matang menjadi kekuatan utama dalam membangun hubungan dengan orang lain.
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