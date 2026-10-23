Tak Hanya Kerja Keras, 7 Shio Ini Dipercaya Mudah Mendapatkan Peluang Rezeki

JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan berbeda dalam meraih kesuksesan dan kemakmuran. Ada yang harus melewati berbagai tantangan sebelum menikmati hasil kerja kerasnya, sementara sebagian lainnya terlihat lebih mudah menemukan peluang yang membawa perubahan positif dalam hidup.

Dalam kepercayaan Feng Shui, simbol-simbol shio kerap dikaitkan dengan karakter, keseimbangan energi, dan keberuntungan seseorang. Beberapa shio dipercaya memiliki sifat yang mendukung kelancaran rezeki, seperti kecerdikan dalam membaca kesempatan, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain.

Keberlimpahan sendiri tidak selalu berkaitan dengan banyaknya uang yang dimiliki. Dukungan dari lingkungan, kesempatan berkarier, hubungan yang harmonis, dan kemampuan mempertahankan kestabilan finansial juga dapat menjadi bagian dari kehidupan yang sejahtera.

Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki daya tarik kuat terhadap keberuntungan dan kemakmuran menurut Feng Shui. Masing-masing mempunyai karakteristik berbeda yang dalam penafsiran tradisional dikaitkan dengan datangnya peluang dan kelancaran rezeki.

Berikut tujuh shio yang disebut memiliki energi keberlimpahan dan potensi menarik keberuntungan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Shio Tikus, Cerdas Membaca Peluang dan Cepat Beradaptasi Dalam simbolisme Feng Shui, Tikus sering dikaitkan dengan kecerdikan, kelincahan, dan kemampuan bertahan dalam berbagai keadaan. Orang yang lahir di bawah shio ini digambarkan memiliki kepekaan dalam membaca situasi serta mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan.

Karakter tersebut membuat Shio Tikus dipercaya mampu menemukan kesempatan di tengah perubahan. Mereka cenderung tidak mudah terpaku pada satu cara dan bersedia mencari alternatif ketika menghadapi hambatan.

Dalam urusan keuangan, kemampuan mengamati peluang dan mengatur strategi dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha maupun meningkatkan penghasilan. Kesempatan yang terlihat sederhana pun bisa memberikan manfaat apabila dikelola secara tepat.

Meski demikian, kecerdikan perlu diimbangi dengan sikap rendah hati dan pertimbangan yang matang. Dengan tidak terburu-buru mengejar keuntungan, peluang yang datang dapat dimanfaatkan secara lebih bijaksana.