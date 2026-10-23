Rezeki Makin Terbuka! 3 Shio Ini Diprediksi Menemukan Kesempatan Besar pada Oktober

3 Shio yang Diikuti Dewi Rezeki Mulai Bulan Ini JawaPos.com – Pergantian bulan kerap dimaknai sebagai kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, termasuk dalam urusan pekerjaan, usaha, dan keuangan. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki peruntungan yang berbeda-beda sesuai dengan gambaran energi yang menyertainya. Kali ini, tiga shio disebut-sebut berpeluang mengalami periode yang lebih positif. Keberuntungan tersebut digambarkan melalui terbukanya kesempatan kerja, perkembangan bisnis, hingga bantuan dari orang-orang yang dapat memberikan pengaruh baik dalam kehidupan. Ramalan mengenai Dewi Rezeki juga menjadi bagian dari kepercayaan yang menghubungkan keberlimpahan dengan kerja keras, keberanian, dan kemampuan memanfaatkan peluang. Meski demikian, ramalan semacam ini tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang dipercaya sedang berada dalam fase penuh peluang dan keberuntungan pada Oktober, yakni Naga, Kuda, dan Ayam. Baca Juga:Rezeki Datang dari Arah Tak Disangka, 5 Shio Ini Diramal Dapat Limpahan Keberuntungan 1. Shio Naga Dalam astrologi Tiongkok, Naga kerap menjadi simbol kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran. Karakter ini membuat pemilik shio Naga sering digambarkan sebagai sosok yang berani menetapkan target serta memiliki ambisi untuk mengembangkan potensi diri. Pada Oktober, shio Naga diramalkan mempunyai kesempatan untuk mendorong berbagai rencana yang sebelumnya belum menunjukkan perkembangan berarti. Proyek baru, peluang bisnis, atau langkah untuk memperluas usaha disebut berpotensi membawa hasil positif apabila dipersiapkan dengan baik. Bagi mereka yang sedang merintis bisnis, kesempatan mengembangkan usaha bisa muncul dari hal-hal sederhana yang sebelumnya belum terlalu diperhatikan. Sementara itu, dalam dunia kerja, kemampuan memimpin dan membangun hubungan profesional dapat menjadi modal untuk mendapatkan kepercayaan lebih besar. Shio Naga juga diingatkan agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang datang. Keberanian perlu disertai perhitungan yang matang, sikap jujur, dan konsistensi agar setiap langkah yang diambil dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. 2. Shio Kuda Shio Kuda identik dengan semangat tinggi, kemandirian, dan keberanian menghadapi tantangan. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak suka berdiam diri dan selalu berusaha mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Setelah melewati periode yang terasa berat, Oktober dalam ramalan ini disebut sebagai momentum untuk mulai menata kembali langkah. Kesempatan baru diperkirakan dapat muncul ketika pemilik shio Kuda berani mencoba pendekatan berbeda dan tidak terpaku pada kebiasaan lama. Peluang tersebut tidak selalu harus berupa keuntungan besar secara langsung. Hasil kerja yang mulai berkembang, usaha kecil yang semakin menjanjikan, atau hubungan dengan orang yang memberikan dukungan dapat menjadi awal perubahan positif. Shio Kuda juga digambarkan berpeluang memperoleh bantuan melalui lingkungan pertemanan dan relasi profesional. Namun, setiap kesempatan tetap perlu dipertimbangkan secara cermat. Semangat yang tinggi akan lebih bermanfaat apabila diimbangi perencanaan, ketekunan, dan keputusan yang bertanggung jawab. 3. Shio Ayam Shio Ayam dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai lambang ketelitian, kedisiplinan, dan kemampuan memperhatikan detail. Sifat tersebut kerap dikaitkan dengan kebiasaan bekerja secara teratur dan berusaha menyelesaikan tanggung jawab sebaik mungkin.