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Penulis: Muhammad Rais Raya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.17 WIB

3 Zodiak yang di Bulan Oktober dapat Kerjaan Baru, Akhir Tahun 2026 Full Senyum Karena Gaji Besar

Zodiak yang diramalkan di bulan Oktober 2026 akan mendapatkan pekerjaan baru saat akhir tahun 2026 memperoleh gaji besar. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan di bulan Oktober 2026 akan mendapatkan pekerjaan baru saat akhir tahun 2026 memperoleh gaji besar. (dok: pexels)

JawaPos.com - Dalam mengusahakan penghidupan, uang bisa diraih melalui serangkaian jalan.

Selain berbisnis, umumnya orang lebih banyak bekerja supaya mendapatkan rezeki demi kelangsungan hidup.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada segelintir orang yang bisa menapaki tingkatan baru hidupnya melalui keberhasilan di tempat kerja.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan di bulan Oktober 2026 akan mendapatkan pekerjaan baru saat akhir tahun 2026 memperoleh gaji besar.

1. Zodiak Taurus

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak taurus dikatakan akan punya kesempatan memperbaiki hidup.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan mendapatkan tawaran pekerjaan di tempat yang lebih baik.

Mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar karena gaji yang diterima jauh lebih memadai dari tempat sebelumnya.

Maka tidak heran kalau mulai akhir tahun ini mereka bisa menjalani satu fase baru ketika hidupnya kian mapan.

2. Zodiak Cancer

Editor: Hanny Suwindari
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