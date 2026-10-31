Rezeki Tidak Terduga Menyelimuti 5 Zodiak Ini di Penghujung Oktober 2026

Ilustrasi Rezeki Zodiak (freepik)
JawaPos.com - Penghujung bulan sering menjadi saat yang tepat untuk menengok kembali perjalanan keuangan.
Banyak orang mulai menghitung capaian dan merencanakan langkah berikutnya, sambil berharap ada kabar baik yang datang tepat waktu.
Pada saat seperti inilah pembacaan tarot kerap dicari sebagai bahan refleksi atas arah energi yang sedang bergerak.
Memasuki penghujung Oktober 2026, pembacaan tarot memunculkan 5 kartu dengan pesan yang menjanjikan, masing-masing mewakili satu zodiak.
Kartu-kartu tersebut menggambarkan lembaran keuangan baru, ambisi yang tercapai, kerja keras yang berbuah, bantuan dari berbagai arah, hingga intuisi yang tajam.
Kelimanya membentuk gambaran tentang rezeki tidak terduga yang menyelimuti kehidupan para pemilik zodiak tersebut.
Artikel ini mengulas satu per satu zodiak beserta kartunya, lengkap dengan makna dan pesan yang dapat Anda renungkan.
Berikut 5 zodiak yang beruntung dilansir dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Kamis (29/10).
1. Capricorn: Page of Pentacles, Lembaran Baru Keuangan
Capricorn mendapatkan kartu Page of Pentacles, yang melambangkan awal baru dalam urusan materi.
Kata “page” bermakna lembaran, sedangkan “pentacles” mewakili keuangan.
Gabungan keduanya menandakan babak baru yang menjanjikan dalam kehidupan finansial Anda pada penghujung Oktober 2026.
Lembaran baru itu dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari pekerjaan baru, jabatan yang lebih tinggi, usaha yang baru dirintis, hingga investasi yang mulai memberikan hasil.
Dana dalam jumlah besar yang belum pernah Anda terima sebelumnya juga berpeluang masuk pada periode ini.
Semua kemungkinan tersebut berakar pada ketekunan khas Capricorn.
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Jawa Pos
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