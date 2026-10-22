Siap-Siap Tersenyum! 7 Shio Ini Diramal Mendapat Kabar Baik dan Tambahan Rezeki

JawaPos.com – Keberuntungan terkadang hadir melalui kesempatan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Mulai dari memperoleh bonus pekerjaan, mendapatkan tawaran bisnis menarik, hingga menerima bantuan ketika sedang membutuhkan, berbagai kejadian tersebut dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan seseorang.

Dalam kepercayaan spiritual dan pembacaan tarot, setiap shio kerap dikaitkan dengan gambaran energi serta peluang yang berbeda. Ada shio yang digambarkan memiliki kesempatan untuk meningkatkan penghasilan, sementara lainnya dipercaya berpeluang mendapatkan keuntungan melalui hubungan sosial maupun hasil kerja keras.

Dilansir dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, terdapat tujuh shio yang diramalkan berpotensi memperoleh rezeki nomplok dan keberuntungan tak terduga dalam tujuh hari ke depan. Ramalan ini menggambarkan berbagai kemungkinan positif, terutama dalam urusan keuangan, pekerjaan, dan peluang baru.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Shio Ular Shio Ular dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang cermat, penuh perhitungan, dan mampu membaca situasi sebelum mengambil keputusan. Karakter tersebut kerap dikaitkan dengan kemampuan menemukan kesempatan di tengah keadaan yang tidak mudah.

Dalam ramalan tarot kali ini, Shio Ular digambarkan memiliki peluang untuk memperoleh tambahan pemasukan dalam waktu dekat. Kesempatan tersebut bisa berupa bonus, tawaran proyek, atau peluang baru yang sebelumnya belum terpikirkan.

Jika kesempatan itu benar-benar muncul, kemampuan mempertimbangkan risiko dan mengambil keputusan secara bijaksana dapat membantu mereka memanfaatkannya dengan baik.

Tujuh hari ke depan juga bisa dijadikan momentum bagi Shio Ular untuk mengevaluasi rencana keuangan dan lebih terbuka terhadap peluang yang realistis.

2. Shio Kelinci Shio Kelinci identik dengan pembawaan yang lembut, penuh pertimbangan, dan cenderung menghindari konflik. Dalam sejumlah penafsiran astrologi Tionghoa, karakter tersebut dikaitkan dengan kemampuan menjaga hubungan baik dan menciptakan suasana yang harmonis.