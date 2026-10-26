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Mellyna Putri Diniar
Selasa, 27 Oktober 2026 | 00.24 WIB

4 Bulan Lahir Ini Diprediksi Bakal Dapat Kabar Baik Pekan Ini, Siap Sambut Kejutan Tak Terduga?

Ilustrasi seseorang yang tersenyum bahagia saat menerima kabar baik yang tak terduga / Foto: (Collective World) - Image

Ilustrasi seseorang yang tersenyum bahagia saat menerima kabar baik yang tak terduga / Foto: (Collective World)

JawaPos.com — Kabar baik terkadang datang setelah seseorang melewati masa penuh perjuangan dan kesabaran. Hasil kerja keras yang mulai terlihat, perkembangan positif dalam hubungan, atau kabar yang telah lama dinantikan dapat menjadi alasan untuk kembali bersemangat. 

Menghargai pencapaian kecil juga membantu seseorang menyadari kemajuan yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Dalam astrologi, periode tertentu kerap dikaitkan dengan peluang dan perubahan suasana hati. 

Ramalan bintang kali ini menyoroti sejumlah bulan kelahiran yang diperkirakan memperoleh kabar menggembirakan, baik dalam urusan pekerjaan, kehidupan pribadi, maupun hubungan dengan orang terdekat.

Kabar positif tidak selalu berarti perubahan besar dalam kehidupan. Pengakuan atas usaha yang telah dilakukan, perkembangan proyek yang sempat tertunda, atau kejutan menyenangkan pun dapat menjadi sumber kebahagiaan. Karena itu, kesempatan untuk merayakan kemajuan kecil tetap layak diperhatikan.

Dilansir dari Collective World, Senin (26/10/2026), ada empat bulan kelahiran yang diprediksi berpeluang menerima kabar baik sepanjang pekan ini. Berikut ramalan untuk keempat bulan kelahiran tersebut.

1. Mei

Mereka yang lahir pada Mei digambarkan sebagai pribadi yang teguh, konsisten, dan dapat diandalkan. Kabar baik yang diperkirakan datang pekan ini berkaitan dengan dedikasi dan kerja keras yang telah mereka curahkan untuk menyelesaikan berbagai proyek.

Jika perkembangan positif itu muncul secara tidak terduga, mereka disarankan menerimanya sebagai hasil dari usaha yang telah dilakukan. Pencapaian tersebut juga dapat menjadi pengingat bahwa ketekunan memiliki nilai tersendiri.

Selain menikmati keberhasilan pribadi, orang yang lahir pada Mei dianjurkan berbagi kebahagiaan dengan membantu orang lain yang membutuhkan. Sikap peduli terhadap lingkungan sekitar menjadi cara untuk menunjukkan rasa syukur atas hal baik yang diterima.

2. September

Editor: Setyo Adi Nugroho
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