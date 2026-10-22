Ramalan Zodiak Pisces Kamis, 22 Oktober 2026: Asmara Penuh Romantisme, Karier Makin Bersinar

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini membawa suasana yang lebih tenang setelah melewati berbagai gejolak belakangan ini.
Kehidupan pribadi terasa lebih damai, sementara hubungan asmara berpeluang dipenuhi momen romantis yang mempererat kedekatan dengan pasangan.
Di bidang profesional, Pisces mungkin mendapatkan tanggung jawab baru yang menuntut keberanian untuk mengambil inisiatif.
Pengaruh Bulan yang melintasi zodiak Pisces dikaitkan dengan meningkatnya tuntutan pekerjaan. Meski demikian, Anda memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan kepercayaan diri.
Sementara itu, pengelolaan keuangan perlu dilakukan secara praktis agar kebutuhan penting tetap terpenuhi tanpa mengabaikan rencana menabung.
Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces dari aspek percintaan hingga kesehatan.
Cinta Pisces
Kehidupan asmara Pisces yang sudah memiliki pasangan diperkirakan terasa lebih romantis. Pengaruh Venus dalam ramalan astrologi hari ini mendukung terciptanya momen penuh kasih sayang.
Anda mungkin lebih mudah memahami kebutuhan emosional pasangan dan mengetahui cara membuatnya merasa dicintai serta dihargai.
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Jawa Pos
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