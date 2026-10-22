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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.30 WIB

Ramalan Shio Kamis 22 Oktober 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Ramalan Shio besok Kamis 22 Oktober 2026./Magnific/ izakowski - Image

Ramalan Shio besok Kamis 22 Oktober 2026./Magnific/ izakowski

JawaPos.com – Setiap orang penasaran dengan peruntungan harian, termasuk bagaimana nasib Shio mereka pada hari yang akan datang.

Ramalan untuk besok, Kamis, 22 Oktober 2026, menyebut suasana hari itu dipengaruhi energi unsur Tanah Yin.

Hari tersebut berada di bawah pengaruh Ular yang menyukai kehati-hatian, perencanaan matang, dan kerja yang teliti.

Ada enam kelompok yang akan dibahas di sini, yaitu Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (21/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Kamis 22 Oktober 2026.

1. Kuda

Keberhasilan menyertai semua usaha kreatif Anda, dan hari Ular membantu menemukan bakat yang selama ini tersembunyi.

Percayalah pada keunikan diri, tunjukkan perasaan secara terbuka, dan kejar mimpi dengan berani namun tetap berhati-hati.

Energi Tanah Yin rawan manipulasi, jadi simpan rahasia hati dari orang asing karena kebahagiaan menyukai ketenangan.

Jangan lembur, jam Babi kurang cocok untuk aktivitas berat, dan kurang tidur bisa merusak kulit Anda.

Editor: Hanny Suwindari
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