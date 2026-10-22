Panduan Shio Kamis 22 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Sebuah ungkapan kecil kasih sayang dari shio Ular bisa sangat berarti dalam sebuah hubungan saat ini.
Sedangkan bagi shio Ayam, mengendalikan diri sangat penting saat ini.
Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 22 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Jika berbicara soal keuangan, mungkin semuanya terlihat baik-baik saja.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk melunasi utang Anda?
Tentu, Anda lebih suka menyimpan uang itu untuk sesuatu yang menyenangkan.
Namun lebih baik untuk bertindak sekarang selagi Anda memiliki sumber daya.
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Jawa Pos
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