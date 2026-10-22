Panduan Shio Kamis 22 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

JawaPos.com – Sebuah ungkapan kecil kasih sayang dari shio Ular bisa sangat berarti dalam sebuah hubungan saat ini.

Sedangkan bagi shio Ayam, mengendalikan diri sangat penting saat ini.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 22 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Jika berbicara soal keuangan, mungkin semuanya terlihat baik-baik saja.

Apakah sekarang waktu yang tepat untuk melunasi utang Anda?

Tentu, Anda lebih suka menyimpan uang itu untuk sesuatu yang menyenangkan.