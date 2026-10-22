Ramalan Zodiak Kesehatan 23 Oktober2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

JawaPos.com – Ramalan kesehatan zodiak untuk besok, 23 Oktober 2026, memberi gambaran singkat tentang kondisi tubuh setiap bintang.

Enam bintang, mulai dari Libra hingga Pisces, mendapat panduan yang berbeda sesuai keluhan yang mungkin muncul.

Ada yang perlu mewaspadai gangguan tertentu, ada pula yang cukup memperbaiki kebiasaan sehari-hari.

Panduan tersebut disusun dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami dan langsung bisa diterapkan.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Kamis (22/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Jumat 23 Oktober 2026.

1. Libra (23 September–23 Oktober)

Kandung kemih Anda berpotensi lebih rewel hari ini, sehingga bolak-balik ke toilet bisa lebih sering terjadi.

Jika muncul rasa nyeri atau perih saat buang air kecil, jangan pernah menganggapnya hal yang sepele.

Perhatikan terus gejala yang Anda rasakan dan catat apakah keluhan tersebut semakin lama semakin mengganggu aktivitas.