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Mellyna Putri Diniar
Kamis, 22 Oktober 2026 | 05.27 WIB

Si Paling Ambis dan Perfeksionis, 5 Bulan Lahir Ini Berisiko Mengalami Burnout, Menurut Astrologi 

Ilustrasi seseorang yang mengalami burnout akibat tekanan pekerjaan dan kurangnya waktu istirahat / Foto: (Collective World) - Image

Ilustrasi seseorang yang mengalami burnout akibat tekanan pekerjaan dan kurangnya waktu istirahat / Foto: (Collective World)

JawaPos.com — Ambisi untuk meraih kesuksesan dapat mendorong seseorang bekerja lebih keras dan konsisten mengejar target. Namun, ketika produktivitas menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan, kebutuhan untuk beristirahat sering kali terabaikan. 

Kebiasaan memaksakan diri menyelesaikan pekerjaan, bahkan ketika tubuh dan pikiran membutuhkan jeda, dapat membuat seseorang rentan mengalami kelelahan berkepanjangan.

Burnout atau kelelahan akibat tekanan berkepanjangan bukan sekadar rasa lelah setelah menjalani hari yang sibuk. Kondisi ini dapat berkaitan dengan kehabisan energi, meningkatnya jarak emosional terhadap pekerjaan, serta menurunnya efektivitas dalam menyelesaikan tanggung jawab. 

Setiap orang memiliki kebiasaan berbeda dalam menghadapi tuntutan dan menetapkan target. Sebagian sulit berhenti sebelum pekerjaannya sempurna, sementara yang lain terus menyibukkan diri karena merasa tidak nyaman ketika beristirahat. 

Jika kebiasaan tersebut berlangsung tanpa batas yang jelas, waktu untuk memulihkan tenaga dan menjaga hubungan dengan orang terdekat bisa semakin berkurang. Dilansir dari Collective World, Rabu (21/10/2026), berikut lima bulan kelahiran yang memiliki kecenderungan memaksakan diri hingga mendekati burnout.

1. September

Orang yang lahir pada September digambarkan memiliki ambisi besar dan menetapkan standar tinggi bagi diri sendiri. Mereka berusaha keras mencapai impian, tetapi cenderung kecewa ketika hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan.

Mereka perlu menerima bahwa produktivitas tidak selalu sama setiap hari dan berhenti menghukum diri sendiri ketika target belum tercapai. Tanpa perawatan diri yang memadai, dorongan untuk terus bekerja justru dapat berujung pada burnout.

2. November

Mereka yang lahir pada November digambarkan memiliki gairah besar terhadap sesuatu yang diminati. Ketika sudah berkomitmen pada sebuah proyek, mereka dapat begitu terfokus hingga mengabaikan aspek kehidupan lainnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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