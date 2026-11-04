4 Bulan Lahir Ini Berhati Paling Dingin, Tak Segan Tinggalkan Orang yang Menyakiti

Ilustrasi seseorang dengan sorot mata dingin dan ekspresi tegas yang mencerminkan pribadi tertutup serta tidak mudah menunjukkan perasaan. (Collective World)
JawaPos.com — Tidak semua orang memilih bertahan ketika menghadapi hubungan yang mengecewakan. Sebagian masih bersedia memberikan kesempatan kedua, memaafkan kesalahan, dan berusaha memperbaiki keadaan meskipun harus mengorbankan perasaan sendiri.
Namun, ada pula orang yang lebih memilih mengakhiri hubungan ketika menyadari bahwa dirinya tidak lagi dihargai. Dalam astrologi, sikap tersebut kerap dikaitkan dengan karakter seseorang berdasarkan bulan kelahirannya.
Mereka yang disebut memiliki hati dingin bukan berarti tidak mampu menyayangi atau tidak mempunyai empati. Sebaliknya, mereka digambarkan memiliki batasan yang kuat dan tidak mudah membiarkan orang lain memperlakukan dirinya semena-mena.
Orang-orang dengan karakter ini juga cenderung tidak kesulitan mengucapkan selamat tinggal ketika sebuah hubungan sudah tidak sehat. Mereka memahami bahwa mempertahankan seseorang bukan selalu keputusan terbaik, terutama jika hubungan tersebut terus mendatangkan kekecewaan.
Dilansir dari Collective World, Rabu (4/11/2026), terdapat empat bulan kelahiran yang dikaitkan dengan karakter berhati paling dingin tersebut. Masing-masing memiliki alasan tersendiri dalam menjaga jarak, menetapkan standar hubungan, hingga memutuskan untuk meninggalkan seseorang yang dianggap tidak lagi cocok dalam kehidupannya.
1. April
Orang yang lahir pada April kerap dianggap berhati dingin karena mampu meninggalkan orang atau situasi yang tidak sesuai dengan dirinya tanpa banyak keraguan. Namun, sikap tersebut digambarkan muncul karena mereka menghargai diri sendiri dan tidak ingin terus berada dalam keadaan yang berpotensi menyakiti perasaan.
Mereka memahami bahwa tidak semua orang bisa diubah, terutama jika orang tersebut tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki diri. Karena itu, mereka tidak merasa perlu meminta maaf karena mendahulukan kepentingan pribadi. Bagi mereka, menjaga batasan merupakan cara agar tidak terus dimanfaatkan orang lain.
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