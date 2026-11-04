4 Bulan Lahir Ini Punya Cara Unik Menghadapi Kesedihan, Bukannya Menangis Malah Menata Ulang Kamar

JawaPos.com — Tidak semua orang menghadapi hari buruk dengan menangis atau menceritakan masalahnya kepada orang lain. Sebagian justru memilih menyibukkan diri dengan aktivitas fisik, termasuk memindahkan furnitur, merapikan rak buku, hingga mengubah posisi berbagai benda di dalam rumah.

Bagi sebagian orang, menata ulang ruangan bisa menjadi cara untuk mengalihkan perhatian ketika pikiran sedang dipenuhi masalah. Ada kepuasan tersendiri saat melihat perubahan nyata dari sesuatu yang bisa dikendalikan, terutama ketika persoalan yang dihadapi belum menemukan jalan keluar.

Kebiasaan tersebut juga dapat mencerminkan cara seseorang mengekspresikan emosi dan mencari kenyamanan. Alih-alih langsung membicarakan perasaan, mereka mungkin membutuhkan waktu untuk menyibukkan diri sebelum siap menghadapi persoalan atau berbagi cerita dengan orang lain.

Dilansir dari Collective World, Rabu (4/11/2026), ada empat bulan kelahiran yang digambarkan memiliki kecenderungan menghadapi kesedihan dengan menata ulang ruangan daripada meluapkan emosi melalui tangisan.

Mereka yang lahir pada bulan kelahiran di bawah ini memiliki alasan serta pendekatan berbeda ketika mengubah suasana rumah untuk memperbaiki perasaan. Inilah daftarnya:

1. Januari: Mencari Sesuatu yang Bisa Dikendalikan

Orang yang lahir pada Januari cenderung ingin mengetahui tindakan konkret yang dapat dilakukan ketika menghadapi masalah. Saat sesuatu yang mengecewakan tidak memiliki penyelesaian langsung, perhatian mereka bisa beralih pada hal-hal kecil di sekitar rumah yang dapat segera diperbaiki.

Mereka mungkin mulai dari sudut ruangan yang berantakan, laci yang sulit ditutup, atau kursi yang menghalangi jalan. Namun, satu perubahan sederhana sering berkembang menjadi rencana untuk menata seluruh ruangan.