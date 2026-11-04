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Penulis: Novia Tri Astuti
Rabu, 4 November 2026 | 18.10 WIB

4 Bulan Lahir Ini Punya Hati Tulus dan Selalu Berusaha Membuat Orang Lain Merasa Diterima

Ilustrasi seseorang yang dengan tulus menunjukkan kepedulian dan membuat orang lain merasa diterima serta dihargai. (Collective World) - Image

Ilustrasi seseorang yang dengan tulus menunjukkan kepedulian dan membuat orang lain merasa diterima serta dihargai. (Collective World)

JawaPos.com — Pernah datang ke sebuah pertemuan ketika semua orang sudah asyik mengobrol, sementara Anda belum mengenal siapa pun? Dalam situasi seperti itu, satu sapaan sederhana atau seseorang yang sengaja mengajak berbicara bisa mengubah suasana. 

Perhatian kecil tersebut membuat pendatang baru tidak lagi merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Membuat seseorang merasa diterima tidak selalu membutuhkan perhatian besar. 

Terkadang, cukup dengan mengingat namanya, menemukan kesamaan minat, atau memberinya kesempatan menyampaikan pendapat tanpa dipotong. Sikap semacam ini dapat membantu seseorang merasa lebih nyaman ketika berada di lingkungan sosial yang belum dikenalnya.

Dalam astrologi, bulan kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter dan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Beberapa bulan kelahiran digambarkan memiliki kecenderungan untuk memperhatikan kebutuhan orang di sekitarnya, terutama mereka yang belum sepenuhnya merasa menjadi bagian dari kelompok.

Dilansir dari Collective World, Rabu (4/11/2026), ada empat bulan kelahiran yang dikenal memiliki cara tersendiri untuk memastikan tidak ada orang yang merasa tersisih dalam pergaulan. Berikut karakteristik masing-masing pemilik bulan lahir ini.

1. Maret

Orang yang lahir pada Maret digambarkan memiliki kepekaan dalam menghadapi situasi canggung. Ketika seseorang salah menyebut nama atau kehilangan kata-kata saat berbicara, mereka tidak memperpanjang kesalahan tersebut. 

Sebaliknya, mereka membantu mengingatkan nama yang benar dengan lembut, kemudian mengembalikan perhatian pada cerita yang sedang disampaikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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