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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 21.17 WIB

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Rabu, 21 Oktober 2026: Hadapi Perbedaan dengan Sikap Dewasa

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Scorpio pada Rabu, 21 Oktober 2026, mungkin diwarnai perbedaan pandangan dengan rekan kerja atau kebutuhan untuk berkolaborasi dengan orang yang memiliki pendekatan berbeda.

Kondisi ini dapat menguji kemampuan Scorpio dalam mengendalikan emosi, terutama ketika ide yang disampaikan terasa kurang mendapatkan perhatian atau belum dipahami oleh orang lain.

Berikut ramalan karier zodiak Scorpio pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika menghadapi perbedaan pendapat, Scorpio tidak perlu terburu-buru membuktikan bahwa pandangannya paling tepat.

Berikan kesempatan kepada rekan kerja untuk menjelaskan alasan di balik pemikirannya, kemudian pertimbangkan apakah terdapat solusi yang bisa diterima oleh semua pihak.

Sikap terbuka seperti ini dapat membantu menjaga hubungan profesional sekaligus mencegah perdebatan kecil berkembang menjadi konflik yang mengganggu pekerjaan.

Jika diminta memberikan bantuan atau masukan, sampaikan pendapat dengan bahasa yang jelas dan tetap menghargai perasaan orang lain.

Kamu bisa menyampaikan kritik atau usulan perbaikan tanpa membuat rekan kerja merasa kemampuan mereka sedang direndahkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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