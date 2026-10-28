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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 18.00 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Rabu, 28 Oktober 2026: Atur Prioritas dan Jaga Kualitas Kerja

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Pisces pada Rabu, 28 Oktober 2026, menuntut ketekunan, pengelolaan waktu yang baik, serta komunikasi yang jelas ketika menghadapi berbagai tanggung jawab profesional.

Beban pekerjaan mungkin terasa meningkat karena kamu perlu menyelesaikan tugas sendiri sekaligus memberikan bantuan kepada rekan kerja dalam situasi tertentu.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Rabu, 28 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces berpeluang menunjukkan kemampuan melalui cara menghadapi pekerjaan yang membutuhkan perhatian dan kesabaran lebih besar.

Namun, jangan langsung menyanggupi semua permintaan hanya karena ingin membantu atau membuktikan bahwa kamu dapat diandalkan.

Pertimbangkan waktu, tenaga, dan tanggung jawab yang sudah dimiliki sebelum menerima tugas tambahan agar pekerjaan utama tidak terbengkalai.

Susun daftar pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi dan batas waktu penyelesaiannya supaya kamu dapat menentukan langkah yang perlu didahulukan.

Fokuslah menyelesaikan satu tugas penting sebelum beralih ke pekerjaan berikutnya, terutama ketika beberapa tanggung jawab datang hampir bersamaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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