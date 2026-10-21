Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Leo dan Virgo 21 Oktober 2026

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik/rawpixel.com)
JawaPos.com - Kerugian finansial diprediksi terjadi hari ini, zodiak leo. Cobalah menghindari investasi bisnis atau memulai proyek baru karena ini bukanlah waktu yang tepat.
Kerugian finansial dapat menyebabkan stres, yang berujung pada masalah kesehatan. Selain itu, hari ini adalah hari yang sangat baik untuk menyelesaikan konflik pribadi dan membawa keharmonisan ke dalam hubungan dengan orang lain.
Kemungkinan besar, zodiak virgo akan berselisih paham dengan teman dekat atau pasangan hari ini. Akan sangat membantu jika virgo belajar mengelola emosi agar amarah tidak membuat berada dalam situasi ini.
Salah satu strategi untuk menghindari konflik adalah dengan mencoba terhubung dengan orang lain, serta mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo harus meluangkan waktu untuk kembali terhubung dengan pasangan setelah mengalami konflik. Terkait karir, upaya leo akan membuahkan hasil dengan cara yang tidak terduga.
Sementara itu, keceriaan dan pandangan optimis memungkinkan leo untuk menikmati kesehatan. Terkait keuangan, jangan khawatir saat menghadapi penurunan dalam setiap transaksi properti yang sedang dibahas saat ini.
Cinta Leo
Hubungan leo mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Kurangnya komunikasi dan pertengkaran yang tidak perlu, menyebabkan keretakan antara leo dan pasangan.
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Jawa Pos
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