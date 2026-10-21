Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Gemini dan Cancer 21 Oktober 2026

JawaPos.com - Aktivitas zodiak gemini hari ini akan dipandu oleh emosi. Keputusan hari ini akan didasarkan pada perasaan sendiri. Namun, hindari proses pengadilan atau masalah hukum, karena sistem hukum bisa saja tidak berpihak kepada gemini.

Selain itu, pekerjaan mungkin akan menguras energi. Tetapi, gemini akan muncul sebagai pemenang di penghujung hari karena upaya yang dilakukan, diakui oleh orang-orang yang berkuasa.

Hari ini, zodiak cancer harus memanfaatkan energi yang tinggi untuk tetap termotivasi dan percaya diri. Meskipun sebelumnya menunda-nunda suatu hal, tetapi cancer melihat peluang dalam setiap masalah yang datang dan termotivasi untuk menghadapinya secara langsung.

Semangat juang adalah aset yang akan membantu cancer berkembang di setiap bidang kehidupan. Gunakan sentuhan emasmu ini dengan bijak untuk menaklukkan dunia.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini dan pasangan perlu melakukan introspeksi untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan. Terkait karir, rekan kerja akan terkesan dengan kemampuan gemini untuk tenang di bawah tekanan.

Sementara itu, jaga tingkat stres tetap rendah dengan tidak terbawa oleh ketegangan yang terjadi. Terkait keuangan, cobalah mengeksplorasi berbagai pilihan yang tersedia di pasar properti sebelum gemini memutuskan untuk membelinya.

Cinta Gemini