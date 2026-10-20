Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.10 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Hari Ini Selasa, 20 Oktober 2026: Hubungan Makin Dekat, Keuangan Makin Membaik

Gambar utama - Image
Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus hari ini mengingatkan Anda untuk menjaga pikiran tetap positif dan menghargai hal-hal baik yang hadir dalam kehidupan.

Daripada terus memikirkan masalah, cobalah mengalihkan perhatian pada hal-hal yang dapat memberikan semangat dan ketenangan.

Dalam urusan kesehatan, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan lebih mudah dipertahankan daripada mencoba mengubah seluruh kebiasaan sekaligus.

Mulailah dengan memperbaiki pola makan, mencukupi kebutuhan air, dan menjaga waktu istirahat.

Kehidupan asmara Taurus juga berpotensi terasa lebih hangat. Mereka yang sudah memiliki pasangan mungkin merasakan kedekatan emosional yang semakin kuat.

Sementara itu, Taurus yang masih lajang berpeluang menikmati percakapan menyenangkan dengan seseorang yang memiliki kepribadian tenang.

Di tempat kerja, kerja sama tim menjadi salah satu kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik. Transit Bulan melalui Aquarius juga dapat membawa tanggung jawab baru atau perubahan dalam perjalanan karier.

Para astrolog AstroTalk menyarankan Taurus untuk tetap bersabar, terbuka terhadap perubahan, dan percaya pada proses yang sedang dijalani.

Yuk baca ramalan lengkap dari zodiak Taurus hari ini seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Harian Taurus

Kehidupan percintaan Taurus hari ini lebih membutuhkan pengertian daripada sekadar ungkapan romantis.

Pengaruh Bulan terhadap emosi dapat membuat komunikasi dan kemampuan memahami perasaan satu sama lain menjadi semakin penting.

Jika pasangan sedang menghadapi masalah atau menunjukkan perubahan suasana hati, cobalah untuk tidak langsung mengambil kesimpulan.

Berikan ruang yang dibutuhkan dan dengarkan penjelasannya sebelum memberikan tanggapan. Sikap tenang dapat membantu menghindari kesalahpahaman yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Beban Kerja Meningkat, Waspadai Pengeluaran - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Beban Kerja Meningkat, Waspadai Pengeluaran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.17 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Selasa, 20 Oktober 2026: Jaga Anggaran dan Siapkan Dana Cadangan - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Selasa, 20 Oktober 2026: Jaga Anggaran dan Siapkan Dana Cadangan

Selasa, 20 Oktober 2026 | 14.55 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Selasa, 20 Oktober 2026: Tunjukkan Perhatian Lewat Tindakan Nyata - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Selasa, 20 Oktober 2026: Tunjukkan Perhatian Lewat Tindakan Nyata

Selasa, 20 Oktober 2026 | 14.54 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore