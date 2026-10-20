Ramalan Asmara Zodiak Taurus Selasa, 20 Oktober 2026: Tunjukkan Perhatian Lewat Tindakan Nyata

Ilustrasi zodiak Taurus (pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Selasa, 20 Oktober 2026, menekankan pentingnya menjaga kedekatan melalui perhatian yang tulus dan tindakan sederhana dalam keseharian.
Hubungan yang telah berjalan cukup lama tetap membutuhkan usaha dari kedua pihak agar rasa nyaman tidak berubah menjadi kebiasaan yang membuat perhatian semakin berkurang.
Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, jangan menganggap bahwa kebersamaan selama ini otomatis membuat hubungan tetap harmonis.
Kesibukan pekerjaan, tanggung jawab pribadi, dan berbagai urusan sehari-hari terkadang menyita waktu sehingga kesempatan untuk berbincang menjadi semakin terbatas.
Karena itu, cobalah menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi tanpa terganggu oleh pekerjaan, ponsel, atau kegiatan lain yang mengalihkan perhatian.
Tanyakan bagaimana perasaan pasangan dan dengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh, terutama ketika ia sedang menghadapi masalah yang membutuhkan dukungan emosional.
Perhatian tidak selalu harus diwujudkan melalui hadiah atau kejutan besar.
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Jawa Pos
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