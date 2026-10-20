Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 20 Oktober 2026 | 14.54 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Selasa, 20 Oktober 2026: Tunjukkan Perhatian Lewat Tindakan Nyata

Ilustrasi zodiak Taurus (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Selasa, 20 Oktober 2026, menekankan pentingnya menjaga kedekatan melalui perhatian yang tulus dan tindakan sederhana dalam keseharian.

Hubungan yang telah berjalan cukup lama tetap membutuhkan usaha dari kedua pihak agar rasa nyaman tidak berubah menjadi kebiasaan yang membuat perhatian semakin berkurang.

Berikut ramalan asmara zodiak Taurus pada Selasa, 20 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, jangan menganggap bahwa kebersamaan selama ini otomatis membuat hubungan tetap harmonis.

Kesibukan pekerjaan, tanggung jawab pribadi, dan berbagai urusan sehari-hari terkadang menyita waktu sehingga kesempatan untuk berbincang menjadi semakin terbatas.

Karena itu, cobalah menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi tanpa terganggu oleh pekerjaan, ponsel, atau kegiatan lain yang mengalihkan perhatian.

Tanyakan bagaimana perasaan pasangan dan dengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh, terutama ketika ia sedang menghadapi masalah yang membutuhkan dukungan emosional.

Perhatian tidak selalu harus diwujudkan melalui hadiah atau kejutan besar.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Selasa, 20 Oktober 2026: Hadirkan Kehangatan dalam Hubungan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Selasa, 20 Oktober 2026: Hadirkan Kehangatan dalam Hubungan

Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.31 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Selasa, 20 Oktober 2026: Jaga Komunikasi agar Tetap Harmonis - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Selasa, 20 Oktober 2026: Jaga Komunikasi agar Tetap Harmonis

Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.26 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Selasa, 20 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Pasangan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Selasa, 20 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Pasangan

Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore