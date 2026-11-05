Tak Perlu Khawatir Soal Uang, 7 Shio Ini Diprediksi Panen Kekayaan Saat Usia Senja

JawaPos.com – Kekayaan dan kesuksesan finansial merupakan sesuatu yang umumnya membutuhkan proses panjang. Tidak semua orang bisa menikmati kemapanan sejak usia muda karena perjalanan menuju kehidupan sejahtera sering kali diwarnai berbagai tantangan.

Seiring bertambahnya usia, pengalaman, kedisiplinan, serta kemampuan mengambil keputusan dapat menjadi modal penting untuk membangun kondisi keuangan yang lebih stabil. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter berdasarkan shio juga kerap dikaitkan dengan perjalanan rezeki dan keberuntungan seseorang.

Menariknya, ada beberapa shio yang dipercaya memiliki peruntungan finansial semakin baik ketika memasuki usia matang. Mereka digambarkan mempunyai karakter pekerja keras, pandai membaca peluang, serta mampu mengelola penghasilan untuk mempersiapkan masa depan.

Dilansir dari Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya berpotensi menikmati kehidupan lebih makmur seiring bertambahnya usia, khususnya ketika memasuki rentang 50 hingga 70 tahun. Berikut daftarnya.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Mereka mungkin tidak selalu mendapatkan hasil besar dalam waktu singkat. Namun, ketelitian dan kebiasaan mempertimbangkan segala sesuatu sebelum bertindak menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki.

Dalam urusan keuangan, pemilik shio ini dipercaya lebih mengutamakan kestabilan dibandingkan keuntungan sesaat. Mereka cenderung berhati-hati ketika menggunakan uang dan memikirkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan.

Kebiasaan tersebut diyakini dapat membantu Shio Kerbau membangun kondisi finansial yang semakin kuat ketika memasuki usia 50 hingga 70 tahun.

Masa tua mereka pun digambarkan sebagai periode untuk menikmati hasil perjuangan panjang yang telah dilakukan sejak usia muda.