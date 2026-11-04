Jalan Hidup Dipenuhi Kemudahan, 5 Weton Ini Diramal Selalu Beruntung

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran kepribadian, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini telah diwariskan secara turun-temurun melalui Primbon Jawa.

Setiap kombinasi weton dipercaya mempunyai karakter dan nilai neptu tersendiri. Bahkan, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki kekuatan batin, kewibawaan, serta keberuntungan yang lebih menonjol dibandingkan kombinasi lainnya.

Dilansir dari laman Cahya Cahaya, terdapat lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dikenal mempunyai aura istimewa. Pemiliknya dipercaya lebih mudah menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan, memperoleh pertolongan, serta mendapatkan kelancaran dalam urusan rezeki.

Lantas, weton apa saja yang termasuk dalam daftar tersebut? Berikut lima weton yang dipercaya memiliki keberuntungan dan keistimewaan menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pahing – Memiliki Keteguhan Hati dan Perlindungan Leluhur Senin Pahing menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai kekuatan batin cukup menonjol. Berdasarkan perhitungan neptu Jawa, kombinasi hari Senin dan pasaran Pahing menghasilkan jumlah neptu 13.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan mempunyai karakter tegas, berani, serta tidak mudah mengubah pendirian ketika sudah menentukan tujuan.

Mereka juga dikenal memiliki semangat juang tinggi. Berbagai hambatan yang muncul dalam perjalanan hidup biasanya dihadapi dengan kesungguhan dan keyakinan untuk menemukan jalan keluar.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Senin Pahing sering dikaitkan dengan perlindungan energi leluhur. Karena itu, pemilik weton ini dipercaya kerap memperoleh pertolongan ketika berada dalam situasi sulit.

Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, keberuntungan mereka diyakini datang melalui usaha yang konsisten serta kepercayaan dari orang lain. Kemampuan mempertahankan komitmen juga dianggap menjadi modal penting untuk meraih keberhasilan.