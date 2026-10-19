Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 19 Oktober 2026 | 23.59 WIB

5 Zodiak Paling Menakutkan saat Marah, Menurut Astrologi

ilustrasi zodiak mudah marah. (Freepik) - Image

ilustrasi zodiak mudah marah. (Freepik)

JawaPos.com – Kemarahan adalah perasaan normal yang dirasakan orang ketika mereka sedih atau terluka tentang sesuatu.

Namun, hal ini berbeda-beda pada setiap orang. Bahkan bisa menjadi berbahaya ketika orang mulai menjadi agresif, kasar secara fisik, dan berisik.

Menurut astrologi, beberapa zodiak memiliki masalah temperamen yang lebih tinggi daripada yang lain.

Mereka mudah hiperaktif, mudah terganggu, dan kehilangan kesabaran dalam beberapa menit.

Melansir astotalk, berikut lima zodiak teratas yang paling berbahaya saat marah.

1. Scorpio

Individu-individu ini dikuasai oleh Mars, planet yang dikaitkan dengan agresi dan energi api.

Orang-orang ini intens, emosional, dan agresif secara strategis.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Terlihat Kalem dan Introvert, 5 Weton Ini Disebut Bisa Berubah Tegas Saat Marah - Image
Zodiak

Terlihat Kalem dan Introvert, 5 Weton Ini Disebut Bisa Berubah Tegas Saat Marah

Jumat, 9 Oktober 2026 | 06.34 WIB

9 Ucapan Anak di Depan Umum akibat Pola Asuh Orang Tua yang Sering Marah, Ini Kata Psikologi! - Image
Lifestyle

9 Ucapan Anak di Depan Umum akibat Pola Asuh Orang Tua yang Sering Marah, Ini Kata Psikologi!

Senin, 5 Oktober 2026 | 18.33 WIB

7 Alasan, Sebagian Orang Selalu Berpikir Semua Orang Marah kepada Dirinya Saat Melakukan Kesalahan - Image
Kepribadian

7 Alasan, Sebagian Orang Selalu Berpikir Semua Orang Marah kepada Dirinya Saat Melakukan Kesalahan

Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore