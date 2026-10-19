5 Zodiak Paling Menakutkan saat Marah, Menurut Astrologi

ilustrasi zodiak mudah marah. (Freepik)
JawaPos.com – Kemarahan adalah perasaan normal yang dirasakan orang ketika mereka sedih atau terluka tentang sesuatu.
Namun, hal ini berbeda-beda pada setiap orang. Bahkan bisa menjadi berbahaya ketika orang mulai menjadi agresif, kasar secara fisik, dan berisik.
Menurut astrologi, beberapa zodiak memiliki masalah temperamen yang lebih tinggi daripada yang lain.
Mereka mudah hiperaktif, mudah terganggu, dan kehilangan kesabaran dalam beberapa menit.
1. Scorpio
Individu-individu ini dikuasai oleh Mars, planet yang dikaitkan dengan agresi dan energi api.
Orang-orang ini intens, emosional, dan agresif secara strategis.
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Jawa Pos
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