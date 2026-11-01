6 Kesalahan yang Membuat Anak Dewasa Semakin Marah kepada Orang Tua Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki hubungan kurang baik dengan orang tua / foto: Magnific/vgstockstudio

JawaPos.com - Hubungan antara orang tua dan anak tidak selalu menjadi lebih mudah ketika anak beranjak dewasa. Justru, pada sebagian keluarga, konflik baru muncul ketika anak mulai memiliki kehidupan, pilihan, pasangan, pekerjaan, dan prinsipnya sendiri.



Seorang anak yang sudah dewasa mungkin terlihat lebih mandiri. Ia tidak lagi tinggal serumah, tidak lagi meminta izin untuk setiap keputusan, bahkan mungkin sudah memiliki keluarga sendiri. Namun, pengalaman masa kecil tetap dapat memengaruhi cara seseorang memandang orang tuanya.



Karena itu, ketika seorang anak dewasa marah kepada orang tuanya, masalahnya tidak selalu sesederhana "anak sekarang tidak tahu berterima kasih."



Dalam psikologi, kemarahan sering kali menjadi emosi yang muncul ketika seseorang merasa terluka, tidak didengarkan, tidak dihargai, dikendalikan, atau batas pribadinya terus dilanggar.



Yang menarik, terkadang orang tua tidak bermaksud menyakiti anak. Mereka mungkin merasa sedang menasihati, melindungi, atau menunjukkan kasih sayang. Namun, cara menyampaikannya justru membuat anak semakin menjauh.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (1/11), terdapat enam kesalahan yang dapat membuat anak yang sudah dewasa semakin marah kepada orang tuanya.



1. Terus Menganggap Anak Dewasa Seperti Anak Kecil



Salah satu sumber konflik terbesar dalam hubungan orang tua dan anak dewasa adalah kegagalan mengubah cara memperlakukan anak.



Ketika anak masih kecil, orang tua memang bertanggung jawab menentukan banyak hal. Anak perlu diarahkan, diberi aturan, dan dilindungi.



Namun, ketika anak sudah dewasa, hubungan tersebut idealnya berkembang.



Anak bukan lagi seseorang yang harus selalu mengikuti perintah, melainkan individu yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri.



Masalah muncul ketika orang tua masih menggunakan pola yang sama seperti ketika anak berusia 10 tahun.



"Jangan lakukan itu."



"Kamu harus begini."



"Jangan menikah dengan orang itu."



"Kenapa kamu memilih pekerjaan seperti itu?"



"Kamu harus mengikuti nasihat Mama."



Bagi orang tua, kalimat tersebut mungkin terdengar seperti bentuk perhatian.



Tetapi bagi anak dewasa, pesan yang diterima bisa sangat berbeda:



"Orang tua saya tidak menghargai kemampuan saya untuk menentukan hidup sendiri."



Dalam psikologi, kebutuhan akan otonomi merupakan bagian penting dari perkembangan manusia. Orang dewasa membutuhkan perasaan bahwa dirinya memiliki kendali terhadap keputusan hidupnya.



Ketika otonomi terus ditekan, seseorang dapat mengalami frustrasi dan menunjukkan reaksi defensif.



Inilah sebabnya semakin keras orang tua memaksa, anak justru bisa semakin melawan.



Apa yang lebih baik dilakukan?



Daripada berkata:



"Kamu harus melakukan ini."



Orang tua dapat mencoba:



"Menurutmu, pilihan mana yang paling baik?"



Atau:



"Kalau kamu ingin mendengar pendapat Mama/Papa, Mama/Papa siap membantu."



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi maknanya besar.



Orang tua tetap memberikan perhatian tanpa mengambil alih kendali hidup anak.



2. Menggunakan Kalimat "Orang Tua Selalu Benar"



Ada orang tua yang sulit meminta maaf karena merasa status sebagai orang tua membuat mereka selalu berada di posisi yang benar.



Ketika terjadi konflik, mereka mungkin berkata:



"Kamu anak, jangan mengajari orang tua."



"Kami lebih tua, jadi lebih tahu."



"Semua yang kami lakukan demi kamu."



"Kamu akan mengerti kalau sudah punya anak."



Kalimat seperti ini sering kali menutup ruang komunikasi.



Anak dewasa mungkin tidak sedang meminta orang tuanya menjadi sempurna. Ia hanya ingin pengalamannya diakui.



Misalnya, seorang anak berkata:



"Waktu kecil, saya merasa sering dibanding-bandingkan dengan kakak."



Kemudian orang tua menjawab:



"Ah, kamu terlalu sensitif."



Masalahnya bukan hanya apakah orang tua memang sering membandingkan atau tidak.



Yang membuat hubungan semakin buruk adalah perasaan anak langsung dibatalkan.



Dalam psikologi, pengalaman subjektif seseorang tetap penting meskipun orang lain mengingat peristiwa yang sama secara berbeda.



Orang tua mungkin berpikir:



"Saya tidak bermaksud menyakiti."



Sementara anak berpikir:



"Tetapi saya memang terluka."



Kedua hal tersebut sebenarnya dapat sama-sama benar.



Orang tua tidak harus mengakui bahwa semua tuduhan anak benar. Namun, orang tua dapat mengakui bahwa pengalaman tersebut memang dirasakan oleh anak.



Misalnya:



"Mama mungkin tidak menyadari bahwa perkataan itu membuat kamu merasa dibandingkan. Kalau memang itu yang kamu rasakan, Mama minta maaf."



Kalimat seperti ini jauh lebih membuka pintu dialog daripada:



"Mama kan tidak bermaksud begitu. Kamu saja yang salah paham."



3. Mengungkit Semua Pengorbanan untuk Membuat Anak Merasa Bersalah



"Siapa yang membesarkan kamu?"



"Orang tua sudah berkorban begitu banyak."



"Dulu kami sampai tidak makan demi membiayai sekolahmu."



"Setelah semua yang kami lakukan, kamu memperlakukan kami seperti ini?"



Pengorbanan orang tua memang nyata dan layak dihargai.



Namun, ketika pengorbanan tersebut terus digunakan sebagai alat untuk membuat anak merasa bersalah, hubungan dapat menjadi semakin berat.



Anak bisa merasa bahwa kasih sayang orang tua memiliki "utang" yang harus dibayar seumur hidup.



Padahal, hubungan keluarga yang sehat tidak seharusnya hanya dibangun berdasarkan rasa berutang.



Anak dewasa dapat menghargai pengorbanan orang tua sekaligus memiliki luka atau keberatan terhadap perilaku tertentu.



Keduanya tidak harus saling menghapus.



Seseorang dapat berkata:



"Saya berterima kasih atas semua yang orang tua saya lakukan, tetapi saya tetap terluka oleh cara mereka memperlakukan saya."



Rasa terima kasih tidak otomatis menghapus pengalaman buruk.



Begitu pula pengalaman buruk tidak otomatis menghapus semua kebaikan yang pernah diberikan.



Mengapa rasa bersalah bisa memperburuk konflik?



Karena ketika seseorang merasa dipaksa untuk merasa bersalah, ia cenderung berhenti membicarakan masalah sebenarnya.



Pembicaraan yang awalnya tentang:



"Saya terluka karena perkataan Ayah."



berubah menjadi:



"Saya anak durhaka atau bukan?"



Akhirnya inti masalah tidak pernah diselesaikan.



Jika orang tua ingin mendapatkan penghargaan dari anak, penghargaan tersebut biasanya lebih mudah tumbuh melalui hubungan yang aman dan saling menghormati daripada melalui rasa takut atau rasa bersalah.



4. Membandingkan Anak dengan Saudara atau Orang Lain



"Kenapa kamu tidak seperti kakakmu?"



"Lihat anak tetangga, sudah sukses."



"Adikmu saja bisa."



"Temanmu sudah punya rumah, kamu kapan?"



Membandingkan anak mungkin terlihat seperti cara sederhana untuk memotivasi.



Namun, bagi sebagian orang, perbandingan yang dilakukan berulang kali dapat meninggalkan luka yang dalam.



Anak bisa tumbuh dengan keyakinan:



"Apa pun yang saya lakukan tidak pernah cukup."



Ketika sudah dewasa, luka tersebut tidak selalu hilang.



Bahkan, komentar kecil dari orang tua dapat memicu kembali perasaan lama.



Misalnya, seorang anak dewasa sudah bekerja keras dan mencapai banyak hal. Tetapi ketika pulang, orang tuanya hanya berkata:



"Kapan kamu bisa seperti kakakmu?"



Anak mungkin tidak hanya mendengar kalimat tersebut.



Ia mungkin mengingat bertahun-tahun pengalaman ketika dirinya merasa kurang dihargai.



Karena itu, konflik yang terlihat kecil bagi orang tua dapat terasa sangat besar bagi anak.



Berhenti membandingkan bukan berarti berhenti memberi nasihat



Orang tua tetap boleh mengarahkan anak.



Namun, fokusnya sebaiknya pada perilaku atau pilihan anak itu sendiri, bukan membandingkannya dengan orang lain.



Daripada:



"Kamu kalah dari kakakmu."



Lebih baik:



"Kalau kamu ingin berkembang dalam pekerjaan, apa yang menurutmu bisa kamu perbaiki?"



Perubahan kecil dalam bahasa dapat mengubah suasana percakapan secara signifikan.



5. Tidak Menghormati Batasan Pribadi Anak



Ketika anak masih kecil, orang tua memiliki akses yang sangat besar terhadap kehidupannya.



Namun, ketika anak dewasa, batas pribadi menjadi semakin penting.



Anak mungkin memiliki:



kehidupan rumah tangga sendiri,



pasangan,



pekerjaan,



keuangan,



gaya pengasuhan,



pilihan tempat tinggal,



pertemanan,



dan keputusan pribadi lainnya.



Masalah muncul ketika orang tua menganggap kedekatan keluarga berarti mereka berhak mengetahui atau mengatur semuanya.



Misalnya:



"Kenapa kamu tidak cerita kepada Mama?"



"Berapa gajimu?"



"Kenapa kamu tidak tinggal dekat orang tua?"



"Kenapa pasanganmu seperti itu?"



"Kenapa cara kamu mendidik anak berbeda?"



"Kenapa kamu jarang datang?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selalu salah.



Yang menjadi masalah adalah ketika anak sudah menyampaikan batas, tetapi batas tersebut tetap diabaikan.



Misalnya seorang anak berkata:



"Saya tidak nyaman membicarakan masalah rumah tangga saya."



Tetapi orang tua terus memaksa.



Pada titik tertentu, anak mungkin mulai memilih diam.



Kemudian orang tua bertanya:



"Kenapa sekarang kamu semakin jauh?"



Ironisnya, jarak tersebut terkadang merupakan cara anak melindungi dirinya dari konflik yang terus berulang.



Batas bukan berarti tidak sayang



Ini penting untuk dipahami.



Seorang anak dewasa yang menetapkan batas bukan berarti membenci orang tuanya.



Ia mungkin hanya sedang berusaha menemukan cara agar hubungan tetap berjalan tanpa membuat dirinya terus merasa tertekan.



Orang tua yang mampu menghormati batas anak justru dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat.



6. Menolak Mendengarkan dan Selalu Membela Diri



Kesalahan terakhir mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar: orang tua lebih sibuk membuktikan bahwa dirinya tidak salah daripada memahami mengapa anak terluka.



Bayangkan seorang anak mengatakan:



"Saya merasa dulu Ayah terlalu keras kepada saya."



Lalu orang tua langsung menjawab:



"Ayah keras karena ingin kamu sukses."



Anak berkata:



"Saya merasa tidak pernah didengarkan."



Orang tua menjawab:



"Kami sudah memberikan semuanya untuk kamu."



Anak berkata:



"Saya merasa selalu takut mengecewakan kalian."



Orang tua menjawab:



"Itu karena kamu terlalu sensitif."



Percakapan seperti ini dapat membuat anak merasa tidak ada gunanya berbicara.



Ia belajar bahwa setiap kali membuka perasaan, orang tua akan membantah, menjelaskan, atau membela diri.



Akhirnya, anak berhenti berbicara.



Bukan karena masalahnya sudah selesai.



Tetapi karena ia merasa tidak akan didengarkan.



Mendengarkan tidak sama dengan menyetujui



Ini adalah salah satu hal terpenting dalam memperbaiki hubungan.



Orang tua tidak harus mengatakan:



"Kamu benar, semua kesalahan ada pada kami."



Mendengarkan bisa berarti:



"Saya baru tahu kalau kamu merasakan hal itu selama ini."



Atau:



"Saya mungkin mengingat kejadian itu berbeda, tetapi saya ingin memahami bagaimana kamu mengalaminya."



Kalimat seperti ini menciptakan ruang aman untuk berbicara.



Mengapa Anak Dewasa Bisa Menjadi Sangat Marah?



Kemarahan anak dewasa kepada orang tua terkadang bukan muncul hanya karena satu kejadian.



Bisa jadi kemarahan tersebut merupakan akumulasi pengalaman selama bertahun-tahun.



Satu komentar mungkin tampak kecil.



Satu larangan mungkin tampak sepele.



Satu kritik mungkin tampak biasa.



Tetapi jika pola yang sama terjadi berulang kali, anak dapat merasa bahwa dirinya tidak pernah benar-benar diterima sebagai individu.



Dalam kondisi seperti ini, kemarahan dapat menjadi "lapisan luar" dari emosi lain seperti:



kesedihan,



kekecewaan,



rasa tidak dihargai,



rasa tidak berdaya,



rasa ditolak,



atau kelelahan emosional.



Karena itu, ketika anak dewasa marah, pertanyaan yang lebih membantu bukan hanya:



"Mengapa dia berani marah kepada orang tuanya?"



Tetapi juga:



"Apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan melalui kemarahannya?"



Tentu saja, ini tidak berarti semua kemarahan anak otomatis benar.



Anak juga bisa melakukan kesalahan. Anak juga bisa memiliki persepsi yang tidak lengkap. Dalam hubungan keluarga, tanggung jawab memperbaiki hubungan dapat berada pada lebih dari satu pihak.



Namun, jika tujuan orang tua adalah memperbaiki hubungan, memahami sumber emosi biasanya lebih efektif daripada memenangkan perdebatan.



Bagaimana Orang Tua Bisa Memperbaiki Hubungan dengan Anak yang Sudah Dewasa?



Memperbaiki hubungan tidak selalu membutuhkan percakapan dramatis.



Kadang perubahan dimulai dari hal-hal kecil.



1. Belajar meminta maaf tanpa "tetapi"



Ada perbedaan besar antara:



"Maaf kalau kamu tersinggung, tetapi Mama sebenarnya benar."



dan:



"Mama minta maaf karena perkataan Mama membuat kamu terluka."



Permintaan maaf yang tulus tidak harus berarti orang tua mengakui dirinya sebagai manusia yang buruk.



Itu hanya berarti orang tua bersedia mengakui dampak dari perilakunya.



2. Berhenti memberikan nasihat yang tidak diminta



Anak dewasa mungkin tidak selalu membutuhkan solusi.



Kadang ia hanya ingin didengarkan.



Sebelum memberikan nasihat, orang tua dapat bertanya:



"Kamu ingin Mama memberikan pendapat, atau kamu hanya ingin didengarkan?"



Pertanyaan sederhana ini dapat mengurangi banyak konflik.



3. Menghormati keputusan anak



Tidak semua keputusan anak akan sesuai dengan harapan orang tua.



Namun, berbeda pendapat tidak selalu berarti harus bertengkar.



Orang tua dapat mengatakan:



"Mama punya pandangan berbeda, tetapi Mama menghargai bahwa keputusan ini adalah tanggung jawabmu."



Kalimat tersebut menunjukkan kasih sayang sekaligus menghormati kedewasaan anak.



4. Menghentikan pola komunikasi yang merusak



Jika setiap percakapan selalu berubah menjadi kritik, perbandingan, atau ceramah, anak mungkin mulai menghindari komunikasi.



Orang tua dapat mencoba mengubah pola.



Lebih banyak bertanya.



Lebih banyak mendengarkan.



Lebih sedikit menghakimi.



Dan lebih banyak memberikan ruang.



Anak Dewasa Tidak Selalu Membutuhkan Orang Tua yang Sempurna



Pada akhirnya, anak dewasa biasanya tidak membutuhkan orang tua yang sempurna.



Tidak ada orang tua yang tidak pernah melakukan kesalahan.



Yang sering kali dibutuhkan adalah orang tua yang bersedia belajar.



Orang tua yang mampu mengatakan:



"Mungkin dulu saya tidak menyadarinya."



"Saya ingin memahami perasaanmu."



"Saya mungkin tidak setuju, tetapi saya menghormati pilihanmu."



"Kalau saya pernah menyakiti kamu, saya ingin memperbaikinya."



Kalimat seperti itu mungkin terdengar sederhana.



Tetapi bagi seorang anak yang selama bertahun-tahun merasa tidak didengar, kalimat tersebut dapat menjadi awal dari perubahan besar.



Hubungan orang tua dan anak juga tidak harus kembali seperti ketika anak masih kecil.



Justru, hubungan yang lebih sehat mungkin adalah hubungan antara dua orang dewasa yang saling menghormati.



Orang tua tetap menjadi orang tua.



Anak tetap menjadi anak.



Namun keduanya dapat bertemu dalam posisi yang lebih dewasa: bukan sebagai pihak yang selalu memerintah dan pihak yang selalu harus patuh, melainkan sebagai dua manusia yang sama-sama belajar memahami satu sama lain.



Penutup



Jika anak dewasa semakin marah, semakin menjauh, atau semakin jarang bercerita, mungkin sudah waktunya untuk berhenti hanya bertanya:



"Kenapa anak saya berubah?"



Cobalah bertanya:



"Apakah ada sesuatu dalam cara saya memperlakukannya yang membuat dia merasa tidak aman untuk dekat dengan saya?"



Pertanyaan tersebut mungkin tidak nyaman.



Namun, terkadang hubungan mulai membaik bukan ketika kita berhasil membuktikan siapa yang benar, melainkan ketika seseorang berani berhenti sejenak, mendengarkan, dan mencoba memahami luka yang selama ini tidak terlihat.



Dan yang paling penting, memperbaiki hubungan tidak berarti orang tua harus menerima perlakuan yang kasar atau mengabaikan batas dirinya sendiri. Hubungan yang sehat membutuhkan batas, rasa hormat, dan tanggung jawab dari kedua belah pihak.



Jika konflik keluarga sudah sangat berat, berlangsung lama, atau melibatkan kekerasan dan trauma, bantuan psikolog atau konselor keluarga dapat menjadi langkah yang lebih tepat daripada mencoba menyelesaikannya sendirian.