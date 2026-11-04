Pasti Relate! 5 Cara Introvert Menunjukkan Kemarahan, Salah Satunya Memberikan Jawaban Singkat

JawaPos.com-Introvert cenderung lebih pandai menyembunyikan perasaannya. Termasuk ketika mereka sedang marah.

Terkadang, anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mengetahui bahwa seorang introvert sedang marah kepada anda.

Sementara mereka jarang menunjukkan emosinya secara verbal, bahkan tidak selalu mau menyampaikan konfrontasi secara langsung.

Menurut informasi dari laman griffdevelopment yang dikutip pada (4/11) seorang introvert cenderung memendam perasaan, sehingga orang lain sering kali bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, terutama ketika mereka merasa tidak melakukan kesalahan apapun.

Namun, bukan berarti introvert tidak memiliki emosi, termasuk kemarahan, hanya karena mereka jarang menunjukkannya secara jelas.

Jika anda termasuk orang yang memiliki kepribadian introvert, beberapa tanda berikut mungkin terasa relate dengan cara anda menunjukkan rasa marah pada orang lain.

Microexpressions

Saat seorang introvert marah, mereka akan langsung menunjukkan perubahan ekspresi mikro (microexpressions). Perubahan raut wajah yang sangat singkat ini dapat memperlihatkan apa yang sebenarnya mereka rasakan.

Tipe kepribadian introvert sering kali berusaha menahan amarah, namun ekspresi mikro cukup sulit disembunyikan.

Anda bisa mengamati isyarat halus ini pada wajah seseorang. Mulai dari gerakan alis yang berubah, bibir, sampai rahang. Jika anda terbiasa untuk mengenalinya, maka anda akan lebih mudah memahami perasaan yang kerap disembunyikan oleh seorang introvert.

Menghindari kontak mata