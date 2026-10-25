6 Cara untuk Mencapai Kedamaian Batin Setelah Hubungan Berakhir Menurut Psikologi

seseorang yang mencapai kedamaian batin / foto: Magnific/user25451090

JawaPos.com - Putus cinta sering kali terasa seperti kehilangan sebagian dari diri sendiri. Bukan hanya kehilangan seseorang yang selama ini hadir dalam kehidupan, tetapi juga kehilangan rutinitas, rencana masa depan, tempat berbagi cerita, dan gambaran tentang kehidupan yang pernah dibayangkan bersama.

Karena itu, tidak mengherankan jika seseorang membutuhkan waktu untuk kembali merasa tenang setelah sebuah hubungan berakhir. Ada hari ketika kita merasa sudah baik-baik saja, tetapi kemudian sebuah lagu, tempat, foto, atau kenangan sederhana kembali memunculkan rasa sedih.



Dalam psikologi, kondisi seperti ini bukan sesuatu yang aneh. Berakhirnya hubungan dapat memicu proses berduka karena seseorang sedang beradaptasi dengan sebuah kehilangan. Kedamaian batin pun biasanya tidak muncul karena kita berhasil "melupakan" mantan secepat mungkin, melainkan karena kita perlahan belajar menerima kenyataan, mengelola emosi, dan membangun kembali kehidupan tanpa bergantung pada hubungan yang telah berakhir.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (24/10), terdapat enam cara yang dapat membantu mencapai kedamaian batin setelah hubungan berakhir.



1. Izinkan Diri untuk Berduka, Bukan Memaksa Diri Segera Move On



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan setelah putus cinta adalah mencoba terlalu cepat untuk terlihat baik-baik saja.



Kita mungkin mengatakan kepada diri sendiri, "Sudahlah, harus kuat," atau "Aku harus segera melupakannya." Padahal, memaksa emosi untuk menghilang justru dapat membuat proses pemulihan menjadi lebih sulit.



Dalam psikologi, emosi tidak selalu dapat diselesaikan dengan cara ditekan. Kesedihan, kecewa, marah, rindu, bahkan kebingungan merupakan respons yang dapat muncul ketika seseorang kehilangan hubungan yang memiliki arti penting.



Daripada melawan perasaan tersebut, cobalah mengakuinya.



"Aku sedang sedih."



"Aku masih merindukannya."



"Aku kecewa dengan bagaimana hubungan ini berakhir."



"Aku belum sepenuhnya menerima kenyataan ini."



Mengakui perasaan bukan berarti kita lemah. Sebaliknya, kemampuan mengenali dan menerima emosi merupakan bagian penting dari regulasi emosi.



Bayangkan emosi seperti gelombang. Jika kita terus melawannya, kita mungkin justru merasa semakin kewalahan. Namun, ketika kita belajar membiarkan gelombang itu datang dan kemudian berlalu, intensitasnya perlahan dapat berkurang.



Ini bukan berarti kita harus terus-menerus memikirkan mantan. Berduka secara sehat berarti memberi ruang bagi perasaan tanpa membiarkan perasaan tersebut mengendalikan seluruh kehidupan.



Menangis sesekali bukan berarti gagal move on. Merasa rindu bukan berarti harus kembali. Dan mengingat seseorang bukan berarti keputusan untuk berpisah adalah keputusan yang salah.



Kedamaian mulai muncul ketika kita bisa berkata:



"Ya, hubungan ini pernah berarti bagiku. Aku boleh sedih karena kehilangannya. Tetapi aku juga tetap bisa melanjutkan hidupku."



2. Berhenti Mencari Jawaban dari Masa Lalu yang Tidak Bisa Diubah



Setelah hubungan berakhir, pikiran sering kali masuk ke dalam siklus "seandainya".



Seandainya aku lebih sabar.



Seandainya dia tidak melakukan itu.



Seandainya aku mengatakan sesuatu yang berbeda.



Seandainya kami bertemu pada waktu yang lebih tepat.



Seandainya aku mencoba sekali lagi.



Pikiran seperti ini sangat manusiawi. Otak kita secara alami berusaha memahami mengapa sesuatu yang penting bagi kita bisa berakhir. Masalahnya, pencarian jawaban dapat berubah menjadi rumination atau perenungan berlebihan.



Rumination berbeda dengan refleksi yang sehat.



Refleksi membantu kita belajar dari pengalaman:



"Apa yang bisa kupelajari dari hubungan ini?"



"Bagaimana aku ingin memperlakukan diriku dalam hubungan berikutnya?"



"Hal apa yang tidak ingin kuulangi?"



Sebaliknya, rumination sering membuat kita berputar di pertanyaan yang sama tanpa menghasilkan solusi:



"Mengapa dia berubah?"



"Apakah sebenarnya dia masih mencintaiku?"



"Bagaimana kalau aku menghubunginya?"



"Apakah dia sudah menemukan orang lain?"



Semakin sering pertanyaan tersebut diulang, semakin sulit pikiran melepaskan diri dari masa lalu.



Karena itu, cobalah mengubah pertanyaan.



Bukan:



"Bagaimana caranya agar masa lalu berubah?"



Melainkan:



"Apa yang bisa kulakukan terhadap hidupku sekarang?"



Kita tidak selalu mendapatkan penjelasan yang sempurna mengenai mengapa sebuah hubungan berakhir. Kadang-kadang closure tidak datang dalam bentuk percakapan terakhir atau jawaban dari mantan. Closure juga bisa dibangun dari keputusan pribadi untuk menerima bahwa tidak semua pertanyaan akan memiliki jawaban yang memuaskan.



Kita tidak harus memahami setiap detail masa lalu untuk mulai menjalani masa depan.



3. Kurangi Kontak yang Membuat Luka Terus Terbuka



Di era media sosial, seseorang bisa saja secara fisik sudah berpisah tetapi secara psikologis masih terus terhubung.



Kita melihat Instagram mantan.



Memeriksa apakah dia sedang online.



Membaca kembali percakapan lama.



Melihat siapa yang menyukai unggahannya.



Mencari tahu apakah dia sudah dekat dengan orang baru.



Kemudian kita bertanya-tanya mengapa hati belum juga tenang.



Padahal, setiap kali kita melakukan hal tersebut, perhatian kita kembali diarahkan kepada orang yang sedang berusaha kita lepaskan.



Bukan berarti semua orang harus melakukan no contact secara mutlak. Dalam situasi tertentu, seperti ketika masih memiliki urusan pekerjaan, keluarga, anak, atau tanggung jawab bersama, komunikasi mungkin tetap diperlukan.



Namun, secara psikologis, memberikan jarak dapat membantu seseorang beradaptasi dengan perubahan hubungan.



Jika melihat unggahan mantan selalu memicu kesedihan, tidak ada salahnya melakukan mute, unfollow, atau menyimpan foto dan percakapan lama di tempat yang tidak mudah diakses.



Ini bukan tindakan kekanak-kanakan. Ini dapat menjadi bentuk menjaga batas diri.



Bayangkan seseorang sedang berusaha menyembuhkan luka tetapi setiap hari kembali mengorek luka tersebut. Proses penyembuhan tentu menjadi lebih sulit.



Begitu pula dengan luka emosional.



Jarak bukan selalu tanda kebencian.



Kadang-kadang jarak adalah cara mengatakan:



"Aku menghargai masa lalu, tetapi saat ini aku perlu memberikan ruang untuk diriku sendiri."



4. Bangun Kembali Identitas di Luar Hubungan



Ketika menjalin hubungan cukup lama, identitas seseorang dapat perlahan bercampur dengan identitas pasangannya.



Kita terbiasa mengatakan "kami" daripada "aku".



Tempat favorit menjadi tempat yang biasa dikunjungi bersama.



Akhir pekan diisi dengan aktivitas berdua.



Teman-teman mungkin juga merupakan teman bersama.



Bahkan rencana masa depan dibangun berdasarkan keberadaan pasangan.



Ketika hubungan berakhir, seseorang mungkin merasa bukan hanya kehilangan pasangan, tetapi juga kehilangan sebagian identitasnya.



Di sinilah pentingnya membangun kembali kehidupan pribadi.



Tanyakan kepada diri sendiri:



"Siapa aku sebelum hubungan ini?"



"Apa yang sebenarnya kusukai?"



"Aktivitas apa yang dulu ingin kulakukan tetapi tertunda?"



"Orang-orang seperti apa yang ingin kembali hadir dalam hidupku?"



"Nilai apa yang penting bagiku?"



Mulailah dari hal-hal sederhana.



Kembali berolahraga.



Membaca buku.



Belajar keterampilan baru.



Menghabiskan waktu bersama teman.



Melakukan perjalanan singkat.



Menata kamar.



Mencoba hobi baru.



Membangun rutinitas pagi.



Bahkan memasak untuk diri sendiri dapat menjadi bentuk kecil dari membangun kembali kehidupan.



Tujuannya bukan menciptakan kehidupan yang sengaja dibuat terlihat bahagia agar mantan menyesal.



Tujuannya adalah menemukan kembali kehidupan yang terasa bermakna meskipun tidak ada pasangan di dalamnya.



Ini merupakan perbedaan penting.



Jika seluruh proses pemulihan dilakukan demi membuktikan sesuatu kepada mantan, maka pusat kehidupan kita sebenarnya masih berada pada mantan.



Sebaliknya, ketika kita mulai melakukan sesuatu karena memang penting bagi diri sendiri, kita perlahan mengambil kembali kendali atas kehidupan.



5. Belajar Memperlakukan Diri dengan Lebih Penuh Kasih



Setelah putus cinta, banyak orang menjadi sangat keras terhadap dirinya sendiri.



"Aku bodoh karena terlalu percaya."



"Seharusnya aku sadar dari awal."



"Mungkin aku memang tidak cukup baik."



"Kenapa aku masih menangisi orang seperti itu?"



"Kenapa aku belum move on?"



Pikiran semacam ini dapat membuat rasa sakit menjadi semakin berat.



Dalam konsep self-compassion atau welas diri, seseorang belajar memperlakukan dirinya dengan kebaikan yang sama seperti ketika ia memperlakukan seorang teman yang sedang mengalami masa sulit.



Bayangkan sahabatmu baru saja mengalami patah hati.



Apakah kamu akan berkata:



"Kamu bodoh. Makanya jangan terlalu sayang."



Kemungkinan besar tidak.



Kamu mungkin akan berkata:



"Aku tahu ini berat."



"Kamu sudah melakukan yang terbaik."



"Pelan-pelan saja."



"Kamu tidak harus baik-baik saja hari ini."



Cobalah memberikan kalimat yang sama kepada diri sendiri.



Self-compassion bukan berarti membenarkan semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita tetap dapat mengakui kesalahan dan belajar darinya tanpa harus membenci diri sendiri.



Ada perbedaan antara mengatakan:



"Aku melakukan kesalahan dalam hubungan ini."



dan:



"Aku adalah orang yang gagal."



Kalimat pertama membuka ruang untuk belajar.



Kalimat kedua menyerang identitas diri.



Kita adalah manusia yang pernah membuat keputusan, mencintai seseorang, berharap, kecewa, dan mungkin melakukan kesalahan. Semua pengalaman tersebut merupakan bagian dari perjalanan hidup, bukan keseluruhan nilai diri kita.



Hubungan yang berakhir tidak otomatis berarti kita tidak layak dicintai.



Seseorang yang memilih pergi juga tidak menentukan harga diri kita.



6. Ciptakan Makna Baru dari Pengalaman yang Telah Berlalu



Kedamaian batin tidak selalu berarti kita tidak lagi mengingat hubungan tersebut.



Kadang-kadang kedamaian muncul ketika kita mampu mengingatnya tanpa lagi merasa harus kembali ke sana.



Hubungan yang berakhir tetap bisa menjadi bagian dari cerita hidup tanpa harus menjadi tujuan hidup kita.



Cobalah melihat pengalaman tersebut bukan hanya dari pertanyaan:



"Apa yang hilang dariku?"



Tetapi juga:



"Apa yang kupelajari?"



Mungkin kita belajar mengenai batas pribadi.



Mungkin kita belajar bahwa komunikasi sangat penting.



Mungkin kita menyadari kebutuhan emosional yang selama ini kita abaikan.



Mungkin kita belajar mengenali pola hubungan yang tidak sehat.



Atau mungkin kita belajar bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus mempertahankan hubungan tersebut.



Proses memberikan makna pada pengalaman dapat membantu seseorang melihat masa lalu dari perspektif yang lebih luas.



Kita tidak harus menganggap perpisahan sebagai sesuatu yang "baik" jika memang terasa menyakitkan. Tidak semua hal buruk harus dipaksa menjadi pelajaran positif.



Namun, seiring waktu, kita dapat memilih untuk bertanya:



"Setelah semua yang terjadi, orang seperti apa yang ingin aku menjadi?"



Pertanyaan tersebut menggeser perhatian dari kehilangan menuju pertumbuhan.



Dan pada titik tertentu, kita mungkin menyadari bahwa tujuan utama bukanlah melupakan mantan.



Tujuan utamanya adalah kembali menjadi diri sendiri.



Kedamaian Batin Tidak Harus Berarti Tidak Pernah Sedih Lagi



Ada anggapan bahwa seseorang baru benar-benar move on ketika sudah tidak merasakan apa pun terhadap mantan.



Padahal, pemulihan emosional tidak selalu berjalan seperti itu.



Kita bisa saja sudah melanjutkan hidup, tetapi sesekali masih mengingat seseorang.



Kita bisa merasa bahagia dengan kehidupan baru dan pada saat yang sama tetap mengakui bahwa hubungan lama pernah sangat berarti.



Kita bisa merasa bersyukur pernah mencintai seseorang tanpa harus ingin kembali kepadanya.



Kedamaian bukan berarti tidak ada lagi kenangan.



Kedamaian berarti kenangan tersebut tidak lagi mengendalikan hidup kita.



Suatu hari, mungkin kita dapat melihat kembali masa lalu dan berkata:



"Aku pernah sangat mencintai orang itu."



"Lalu hubungan kami berakhir."



"Itu menyakitkan."



"Tetapi aku berhasil melewatinya."



"Aku belajar mengenal diriku."



"Dan sekarang aku memilih untuk melanjutkan hidup."



Itulah salah satu bentuk kedamaian batin yang sebenarnya.



Bukan karena masa lalu tidak pernah terjadi, tetapi karena kita tidak lagi harus hidup di dalamnya.



Penutup



Setiap orang memiliki waktu pemulihan yang berbeda setelah hubungan berakhir. Tidak ada jadwal universal yang menentukan kapan seseorang harus sudah baik-baik saja.



Jika hari ini masih terasa berat, bukan berarti kamu gagal.



Jika minggu depan masih teringat, bukan berarti kamu tidak berkembang.



Proses penyembuhan sering kali berlangsung maju dan mundur. Yang penting bukan seberapa cepat kita melupakan seseorang, tetapi seberapa perlahan kita kembali membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri.



Enam langkah yang dapat membantu adalah:



Izinkan diri untuk berduka.



Berhenti terjebak dalam pertanyaan yang tidak bisa mengubah masa lalu.



Beri jarak dari hal-hal yang terus membuka luka.



Bangun kembali identitas di luar hubungan.



Perlakukan diri dengan lebih penuh kasih.



Temukan makna dan pelajaran dari pengalaman tersebut.



Pada akhirnya, melepaskan bukan berarti mengatakan bahwa hubungan itu tidak penting.



Melepaskan berarti mengakui bahwa sesuatu pernah berarti, tetapi tidak semua hal yang berarti harus dipertahankan selamanya.



Dan ketika kita mulai menerima kenyataan tersebut, perlahan-lahan kita tidak lagi bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa kembali seperti dulu?"



Kita mulai bertanya:



