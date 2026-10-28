8 Kedamaian yang Bisa Anda Dapatkan Saat Hidup dengan Rasa Syukur

Ilustrasi bersyukur/Pexels
JawaPos.com-Hidup kerap diisi dengan hal-hal yang berantakan dan terkadang berjalan tidak sesuai dengan harapan.
Semetara itu, manusia cenderung berusaha mengendalikan keadaan dan berusaha memahami semuanya. Padahal, jawabannya tidak selalu ada.
Obsesi tersebut dapat membuat anda overthinking dan bahkan bisa menguras energi hanya karena ingin menemukan jawaban.
Sebaliknya, penerimaan dan rasa syukur dapat membuat hidup anda lebih ringan dan bermakna.
Menerima kenyataan bahwa tidak semua hal harus terjawab merupakan salah satu tanda anda bersikap dewasa dalams segi emosional.
Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (28/10), berikut kedalaman yang bisa anda dapatkan saat menerapkan rasa syukur.
Berhenti mencari kekurangan
Jika anda merasa ada satu hal yang belum dimiliki dan meyakini bahwa hal tersebut akan membuat hidup menjadi lebih sempurna, maka anda mungkin tidak akan pernah menemukannya.
Pada akhirnya, sesuatu yang dianggap kurang lengkap memang tidak ada. Hidup baru bisa berubah saat anda berhenti mencari-cari dan menjalani hari-hari dengan hal-hal yang lebih bermakna bagi diri sendiri.
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Jawa Pos
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