7 Alasan Mengapa Menjaga Kedamaian Berarti Kehilangan Diri Sendiri Menurut Psikologi

Seseorang yang menjaga kedamaian. (Magnific)

JawaPos.com - Ada orang yang selalu berusaha membuat semuanya baik-baik saja.



Ketika orang lain marah, ia memilih diam. Ketika diperlakukan tidak adil, ia berkata, “Tidak apa-apa.” Ketika sebenarnya ingin menolak, ia justru mengiyakan. Ketika hatinya terluka, ia tersenyum agar suasana tidak menjadi canggung.



Dari luar, orang seperti ini sering terlihat sebagai pribadi yang tenang, dewasa, pengertian, bahkan sangat mudah diajak berkompromi.



Namun, ada sebuah pertanyaan yang jarang ditanyakan:



Apakah kita benar-benar sedang menjaga kedamaian, atau sebenarnya sedang mengorbankan diri sendiri agar tidak terjadi konflik?



Dalam psikologi, kebutuhan untuk menghindari konflik secara terus-menerus dapat berkaitan dengan berbagai pola seperti people-pleasing, kesulitan menetapkan batasan, ketakutan terhadap penolakan, serta kecenderungan menekan emosi dan kebutuhan pribadi.



Menjaga kedamaian tentu bukan sesuatu yang buruk. Konflik yang tidak perlu memang melelahkan. Kemampuan berkompromi juga merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.



Masalah muncul ketika “kedamaian” hanya bisa tercipta dengan satu cara: kita terus-menerus mengecilkan diri sendiri.



Pada titik tertentu, hidup mungkin terlihat tenang dari luar, tetapi terasa semakin asing dari dalam.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (18/10), terdapat tujuh alasan mengapa terlalu keras mempertahankan kedamaian bisa membuat seseorang perlahan kehilangan dirinya sendiri.



1. Karena Kita Mulai Mengorbankan Kejujuran Demi Menghindari Konflik



Salah satu tanda paling jelas adalah ketika seseorang mulai terlalu sering mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ia rasakan.



“Tidak masalah.”



“Aku ikut saja.”



“Terserah kamu.”



“Aku tidak marah.”



“Aku baik-baik saja.”



Padahal sebenarnya tidak.



Awalnya, ini mungkin terasa seperti pilihan sederhana. Kita berpikir bahwa mengatakan apa yang sebenarnya kita rasakan hanya akan membuat situasi menjadi lebih rumit.



Maka kita memilih diam.



Dalam jangka pendek, keputusan itu memang dapat menciptakan ketenangan. Tidak ada perdebatan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada suasana canggung.



Tetapi ada harga yang harus dibayar.



Setiap kali kita menyangkal apa yang sebenarnya kita rasakan, kita sedang mengajarkan kepada diri sendiri bahwa perasaan kita tidak cukup penting untuk diungkapkan.



Lama-kelamaan, kita bahkan bisa menjadi bingung dengan diri sendiri.



Apa sebenarnya yang saya inginkan?



Apa yang membuat saya tidak nyaman?



Apa yang membuat saya marah?



Apa yang sebenarnya saya tolak?



Karena terlalu lama menyesuaikan diri dengan kebutuhan orang lain, suara dari dalam diri sendiri menjadi semakin kecil.



Inilah salah satu bentuk kehilangan diri yang paling halus.



Bukan karena seseorang mengambil identitas kita, melainkan karena kita sendiri terlalu sering mengabaikannya.



2. Karena Kita Mengira Batasan Adalah Bentuk Keegoisan



Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi orang baik berarti selalu tersedia untuk orang lain.



Harus membantu.



Harus memahami.



Harus memaafkan.



Harus mengalah.



Harus sabar.



Akibatnya, ketika mereka mulai mengatakan “tidak”, muncul rasa bersalah.



Padahal dalam psikologi, batasan pribadi (personal boundaries) merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.



Batasan membantu seseorang memahami:



apa yang bisa ia terima,



apa yang tidak bisa ia terima,



apa yang menjadi tanggung jawabnya,



dan apa yang sebenarnya merupakan tanggung jawab orang lain.



Tanpa batasan, hubungan mudah berubah menjadi hubungan yang tidak seimbang.



Satu pihak terus meminta.



Pihak lain terus memberikan.



Satu pihak terbiasa mendapatkan toleransi.



Pihak lain terbiasa menoleransi.



Yang lebih berbahaya adalah ketika seseorang kemudian menganggap pola tersebut sebagai sesuatu yang normal.



Ia merasa bersalah hanya karena ingin beristirahat.



Merasa egois ketika ingin menolak.



Merasa jahat ketika ingin menjauh dari seseorang yang terus menyakitinya.



Padahal berkata “tidak” tidak otomatis menjadikan seseorang buruk.



Kadang-kadang, batasan bukan bentuk penolakan terhadap orang lain, melainkan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri.



3. Karena Kita Menekan Emosi Sampai Tidak Lagi Mengenali Apa yang Kita Rasakan



Orang yang sangat menghindari konflik sering kali bukan tidak memiliki emosi.



Justru sebaliknya.



Mereka bisa memiliki banyak sekali emosi, tetapi terbiasa menyimpannya.



Marah disimpan.



Kecewa disimpan.



Sedih disimpan.



Takut disimpan.



Kesal disimpan.



Kemudian semuanya ditutupi dengan kalimat:



“Aku tidak apa-apa.”



Masalahnya, emosi yang ditekan tidak selalu hilang.



Kita mungkin berhasil menghindari pertengkaran hari ini, tetapi emosi yang tidak diproses dapat muncul dalam bentuk lain: kelelahan emosional, mudah tersinggung, menarik diri, merasa kosong, atau tiba-tiba meledak setelah terlalu lama menahan diri.



Di sinilah pentingnya memahami bahwa emosi bukan musuh.



Marah tidak selalu berarti kita buruk.



Kecewa tidak selalu berarti kita tidak bersyukur.



Sedih tidak berarti kita lemah.



Emosi pada dasarnya memberikan informasi mengenai pengalaman kita.



Rasa marah mungkin memberi tahu bahwa sebuah batas telah dilanggar.



Rasa kecewa mungkin menunjukkan bahwa harapan kita tidak terpenuhi.



Rasa lelah mungkin menunjukkan bahwa kita telah memberi terlalu banyak.



Jika semua sinyal tersebut terus dimatikan demi menjaga suasana tetap damai, kita kehilangan salah satu sumber informasi terpenting tentang diri sendiri.



Kita akhirnya bukan hanya kehilangan keberanian untuk mengungkapkan emosi.



Kita bisa kehilangan kemampuan untuk mendengarkan diri sendiri.



4. Karena Identitas Kita Perlahan Dibangun dari Apa yang Orang Lain Inginkan



Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun selalu bertanya:



“Orang lain maunya apa?”



“Supaya mereka senang, aku harus bagaimana?”



“Apa yang harus aku lakukan agar tidak mengecewakan mereka?”



Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya tidak salah.



Mempertimbangkan perasaan orang lain adalah bentuk empati.



Tetapi jika hampir seluruh keputusan hidup dibuat berdasarkan respons orang lain, sebuah masalah dapat muncul.



Kita mulai menjalani hidup berdasarkan ekspektasi eksternal.



Memilih pekerjaan karena keluarga menginginkannya.



Memilih pasangan karena hubungan tersebut terlihat ideal bagi orang lain.



Mengubah cara berbicara agar tidak ada yang tersinggung.



Menyembunyikan pendapat agar tidak dianggap berbeda.



Bahkan mengubah kepribadian agar lebih mudah diterima.



Pada akhirnya, seseorang mungkin memiliki kehidupan yang terlihat “baik” di mata orang lain, tetapi tidak benar-benar merasa memiliki kehidupan tersebut.



Ia menjalani hidup yang diterima oleh banyak orang, tetapi semakin jauh dari dirinya sendiri.



Psikologi humanistik banyak menekankan pentingnya hidup secara autentik—yaitu adanya keselarasan antara pengalaman batin, nilai, kebutuhan, dan tindakan.



Kehilangan diri sering kali terjadi bukan ketika kita berubah, tetapi ketika kita terlalu sering menjadi versi diri yang dibutuhkan orang lain.



5. Karena Ketakutan Ditolak Membuat Kita Terlalu Mudah Menyesuaikan Diri



Di balik kebiasaan menjaga kedamaian, terkadang terdapat ketakutan yang lebih dalam:



“Bagaimana kalau mereka tidak menyukaiku?”



“Bagaimana kalau mereka meninggalkanku?”



“Bagaimana kalau mereka marah?”



“Bagaimana kalau aku dianggap buruk?”



Ketakutan terhadap penolakan dapat membuat seseorang menjadi sangat sensitif terhadap reaksi orang lain.



Ia membaca ekspresi wajah.



Memikirkan ulang setiap perkataan.



Merasa bersalah setelah menetapkan batasan.



Bahkan meminta maaf meskipun sebenarnya tidak melakukan kesalahan.



Akibatnya, hubungan menjadi tempat untuk mendapatkan rasa aman melalui persetujuan orang lain.



Selama semua orang bahagia, kita merasa aman.



Tetapi ketika seseorang kecewa kepada kita, rasa aman itu runtuh.



Di sinilah kita perlu membedakan antara menjadi orang yang menyenangkan dan bergantung pada penerimaan orang lain untuk merasa berharga.



Kita tidak mungkin membuat semua orang senang.



Bahkan orang yang paling baik sekalipun akan tetap mengecewakan seseorang pada suatu titik.



Maka kedewasaan emosional bukan berarti mampu menghindari semua penolakan.



Kedewasaan emosional adalah kemampuan untuk mengatakan:



“Aku bisa menerima bahwa kamu tidak setuju denganku, tanpa harus membenci diriku sendiri.”



6. Karena Kedamaian yang Dibangun dari Pengorbanan Diri Bukanlah Kedamaian yang Sehat



Ada perbedaan besar antara kompromi dan pengorbanan diri.



Kompromi berarti kedua pihak bersedia bergerak.



Pengorbanan diri yang terus-menerus berarti hanya satu pihak yang terus mundur.



Hubungan yang sehat tidak seharusnya membutuhkan satu orang untuk selalu menjadi “orang yang mengerti”.



Jika setiap konflik berakhir dengan kita yang meminta maaf, kita yang mengalah, kita yang memahami, dan kita yang menekan perasaan sendiri, maka mungkin yang sedang kita pertahankan bukan kedamaian.



Kita sedang mempertahankan ketidakseimbangan.



Kedamaian yang sehat memungkinkan adanya perbedaan.



Dua orang bisa memiliki pendapat berbeda tanpa saling menghancurkan.



Dua orang bisa marah tanpa melakukan kekerasan.



Dua orang bisa mengatakan “tidak” tanpa hubungan langsung berakhir.



Dua orang bisa menyampaikan kebutuhan tanpa harus merasa bersalah.



Karena hubungan yang sehat tidak membutuhkan ketiadaan konflik.



Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengelola konflik tanpa kehilangan rasa hormat terhadap satu sama lain.



Ironisnya, ketika kita terus menghindari konflik, kita mungkin justru membuat hubungan menjadi kurang jujur.



Semua terlihat baik.



Tetapi tidak ada yang benar-benar dibicarakan.



7. Karena Pada Akhirnya Kita Tidak Lagi Tahu Siapa Diri Kita Tanpa Persetujuan Orang Lain



Ini mungkin bagian yang paling menyakitkan.



Ketika seseorang terlalu lama hidup untuk menjaga perasaan orang lain, ia bisa sampai pada titik di mana ia tidak tahu lagi apa yang sebenarnya ia inginkan.



Ia tahu apa yang membuat orang lain bahagia.



Ia tahu apa yang membuat keluarganya tenang.



Ia tahu bagaimana menjadi pasangan yang tidak banyak menuntut.



Ia tahu bagaimana menjadi teman yang selalu tersedia.



Tetapi ketika ditanya:



“Kalau tidak ada seorang pun yang akan kecewa dengan pilihanmu, sebenarnya kamu ingin hidup seperti apa?”



Ia mungkin tidak punya jawabannya.



Karena selama bertahun-tahun, fokusnya adalah menghindari kekecewaan orang lain.



Bukan menemukan dirinya sendiri.



Inilah mengapa kehilangan diri tidak selalu terlihat dramatis.



Kadang-kadang ia muncul sebagai perasaan kosong.



Hidup berjalan.



Pekerjaan berjalan.



Hubungan berjalan.



Rutinitas berjalan.



Tetapi di dalam diri ada pertanyaan yang semakin kuat:



“Mengapa aku merasa seperti tidak sedang menjalani hidupku sendiri?”



Pertanyaan tersebut bukan selalu tanda bahwa seseorang harus meninggalkan semua orang atau mengubah seluruh hidupnya.



Kadang jawabannya jauh lebih sederhana.



Mungkin kita hanya perlu mulai mendengarkan diri sendiri lagi.



Mulai mengatakan apa yang sebenarnya kita rasakan.



Mulai mengenali kebutuhan kita.



Mulai menetapkan batasan.



Mulai mengatakan “tidak” tanpa merasa harus memberikan seribu alasan.



Dan mulai menerima kenyataan bahwa menjadi diri sendiri berarti tidak selalu bisa membuat semua orang senang.



Menjaga Kedamaian Tidak Harus Berarti Menghilangkan Diri Sendiri



Pada akhirnya, persoalannya bukan tentang apakah kita harus menjadi keras atau berhenti peduli kepada orang lain.



Bukan itu.



Kita tetap bisa menjadi orang yang lembut tanpa menjadi orang yang selalu mengalah.



Kita bisa menjadi penuh kasih tanpa mengorbankan semua kebutuhan sendiri.



Kita bisa memaafkan tanpa membiarkan perilaku yang sama terus menyakiti kita.



Kita bisa memahami orang lain tanpa selalu membenarkan mereka.



Dan kita bisa mencintai seseorang tanpa kehilangan diri sendiri di dalam hubungan tersebut.



Kedamaian yang sehat bukanlah keadaan ketika tidak ada seorang pun yang marah.



Kedamaian yang sehat adalah ketika kita bisa mengatakan apa yang benar bagi kita, sementara tetap menghormati hak orang lain untuk memiliki perasaan dan pendapatnya sendiri.



Karena terkadang, konflik kecil yang jujur jauh lebih sehat daripada ketenangan palsu yang dibangun dari kebohongan terhadap diri sendiri.



Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi:



“Bagaimana caranya agar semua orang tetap bahagia?”



Tetapi:



“Bagaimana caranya agar aku bisa tetap menjadi diriku sendiri sambil tetap memperlakukan orang lain dengan baik?”



Di situlah keseimbangan mulai ditemukan.



Sebab kita tidak dilahirkan untuk menjadi tempat semua orang merasa nyaman.



Kita juga berhak memiliki ruang untuk menjadi manusia—dengan kebutuhan, batasan, emosi, keinginan, kesalahan, dan suara kita sendiri.



Dan terkadang, menemukan kembali diri sendiri dimulai dari satu kalimat sederhana:



