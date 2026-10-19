Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)
JawaPos.com – Mungkin, ada kebutuhan bagi zodiak libra untuk terhubung kembali dengan diri sendiri dan kebutuhan batin. Ini adalah hari yang sangat baik untuk meninjau semua tuntutan emosional, jika libra telah memendamnya akhir-akhir ini.
Libra mungkin akan lebih mudah untuk mengekspresikan emosi hari ini, sehingga membuat diri sendiri merasa lebih rileks dan nyaman.
Zodiak scorpio mungkin cenderung kehilangan kendali dan emosi. Scorpio harus mampu mengendalikan saat sedang dalam suasana hati yang buruk.
Scorpio harus waspada terhadap keinginan untuk meluapkan emosi di tempat umum. Apa pun yang terjadi, tetaplah tenang agar masalah mampu terhindar.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Senin, 19 Oktober 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Waspadalah karena keseimbangan dalam hubungan zodiak libra akan meningkat karena kesalahpahaman atau pertengkaran. Terkait karir, pelajari cara untuk mengatasi masalah yang rumit guna meningkatkan prospek karir.
Sementara itu, perbaiki kondisi fisik dengan mulai memperbaiki kondisi emosional dan melakukan hal-hal yang meningkatkan suasana hati. Terkait keuangan, berhati-hatilah dengan semua harta benda yang libra miliki, karena akan ada risiko besar yang mungkin terjadi.
Cinta Libra
Waspadai beberapa masalah yang muncul dengan pasangan. Mungkin, itu hanya karena kesalahpahaman atau pertengkaran kecil, tetapi kemungkinan besar akan mengganggu keseimbangan hubungan. Cobalah meluangkan waktu untuk memperbaiki keadaan ini.
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Jawa Pos
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