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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 19 Oktober 2026 | 21.37 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini memberi kebahagiaan dan kedamaian bagi zodiak aries. Setelah mengalami ketegangan beberapa hari sebelumnya, aries akan jauh lebih tenang hari ini. Cobalah menghabiskan waktu bersama orang-orang yang disayangi. 

Perbaiki kesalahanmu karena kurang memperhatikan keluarga. Selain itu, jangan ragu untuk bersenang-senang dengan pergi keluar bersama teman-teman guna melupakan tekanan yang ada.

Zodiak taurus perlu mencoba untuk menyelesaikan kesalahpahaman dalam hubungan di masa lalu. Ambil langkah pertama untuk memperbaiki hubungan yang telah memburuk. 

Respons dan kemampuan taurus untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, akan memiliki efek penyembuhan pada hubungan yang memburuk. 

Kesalahpahaman akan berangsur-angsur hilang, seiring taurus melakukan upaya ekstra untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perbaikan. Taurus harus menjaga kedamaian dan harmoni untuk selalu menjaga komunikasi yang baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Senin, 19 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Usaha dan perhatian satu sama memungkinkan zodiak aries dan pasangan menghidupkan hubungan dalam jangka panjan. Terkait karir, kontak profesional yang aries buat akan memberi manfaat dalam cara yang tak terduga.

Sementara itu, lakukan afirmasi positif pada diri sendiri karena hal tersebut berdampak pada suasana hati. Terkait keuangan, pertimbangkan melakukan investasi di bidang properti domestik atau komersial untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.

Cinta Aries

Editor: Hanny Suwindari
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