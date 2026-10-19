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Leni Setya Wati
Senin, 19 Oktober 2026 | 20.10 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Senin, 19 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari Senin, 19 Oktober 2026, membawa sejumlah hal yang perlu diperhatikan, mulai dari komunikasi dalam hubungan hingga kerja sama di lingkungan profesional.

Pengaruh Bulan di Capricorn diperkirakan membuat Aquarius mengalami mimpi yang kurang menyenangkan dan merasa gelisah untuk sementara waktu.

Dalam kehidupan sehari-hari, Aquarius disarankan untuk lebih berhati-hati ketika menyampaikan pendapat.

Perkataan yang sebenarnya tidak bermaksud buruk bisa menimbulkan kesalahpahaman jika tidak disampaikan dengan tepat. Kesabaran menjadi kunci untuk menjaga hubungan dengan pasangan maupun orang-orang di sekitar.

Sementara itu, dukungan dari rekan kerja berpotensi membantu Aquarius menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih mudah.

Dari sisi keuangan, informasi yang diperoleh dari orang terdekat juga bisa memberikan wawasan baru untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran.

Dilansir dari Astrotalk, berikut ramalan Aquarius hari ini dalam urusan cinta, keuangan, karier, dan kesehatan.

Ramalan Cinta Aquarius

Kehidupan asmara Aquarius diperkirakan terasa lebih hangat berkat pengaruh Venus yang membawa suasana romantis.

Editor: Hanny Suwindari
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