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Leni Setya Wati
Senin, 19 Oktober 2026 | 20.09 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Senin, 19 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi Zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari Senin, 19 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menghargai diri sendiri dan menjaga keseimbangan hidup.

Pengaruh Bulan di Capricorn mendorong Anda untuk lebih memperhatikan kebutuhan pribadi, termasuk kesehatan dan kondisi emosional.

Selama ini, Anda mungkin terlalu sibuk mengejar target hingga lupa memberikan waktu untuk beristirahat.

Dalam urusan pekerjaan, Capricorn berpeluang kembali menunjukkan kemampuan melalui tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Meski beban kerja mungkin terasa lebih berat, ketekunan dan kedisiplinan dapat membantu Anda menghadapi berbagai tantangan. Jangan ragu meminta bantuan rekan kerja jika tugas yang harus ditangani mulai terasa berlebihan.

Sementara itu, kehidupan asmara berpotensi menghadirkan suasana yang lebih hangat. Capricorn perlu lebih berani menunjukkan kasih sayang kepada pasangan.

Dari sisi keuangan, kondisi finansial diperkirakan cukup stabil sehingga Anda dapat mulai menyusun rencana tabungan untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan zodiak Capricorn selengkapnya. Yuk simak!

Ramalan Cinta Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
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