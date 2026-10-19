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Leni Setya Wati
Senin, 19 Oktober 2026 | 20.08 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Senin, 19 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari Senin, 19 Oktober 2026, mengingatkan Anda untuk tidak selalu memendam tekanan di balik sikap yang terlihat tenang.

Pengaruh Bulan di Capricorn mungkin membuat beban pikiran terasa lebih berat meskipun Anda berusaha menunjukkan bahwa semuanya berjalan baik-baik saja.

Karena itu, luangkan waktu untuk beristirahat dan memberikan perhatian kepada kebutuhan diri sendiri.

Dalam kehidupan asmara, Sagitarius perlu lebih jujur dalam menilai kebahagiaan dan arah hubungan.

Jika selama ini ada perasaan tidak puas yang terus berulang, cobalah mengevaluasi hubungan secara menyeluruh sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Sementara itu, Sagitarius yang masih lajang berpeluang mengenal seseorang melalui perantara teman dekat.

Dari sisi keuangan, peluang menambah penghasilan mungkin datang melalui pekerjaan tambahan atau proyek baru.

Di tempat kerja, keterampilan dan kesungguhan Anda juga berpotensi mendapatkan perhatian dari atasan. Meski demikian, jangan mengabaikan kesehatan hanya demi memenuhi berbagai tanggung jawab.

Berikut ramalan lengkap zodiak Sagitarius dalam berbagai aspek kehidupan seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Editor: Hanny Suwindari
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