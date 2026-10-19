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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 19 Oktober 2026 | 18.13 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Senin, 19 Oktober 2026: Utamakan Empati dan Pengertian

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Senin, 19 Oktober 2026, mengajakmu untuk lebih peka terhadap perasaan pasangan dan tidak hanya berfokus pada cara menyelesaikan persoalan.

Keinginan untuk menemukan jalan keluar dengan cepat memang dapat membantu menghadapi masalah, tetapi hubungan yang harmonis juga membutuhkan kesabaran, perhatian, dan kesediaan untuk saling memahami.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Senin, 19 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, penting untuk menyediakan waktu membicarakan hal-hal yang belakangan mengganggu kenyamanan hubungan.

Ketika pasangan mengungkapkan keluhan atau menyampaikan sesuatu yang membuatnya kurang nyaman, cobalah mendengarkan sampai selesai sebelum memberikan tanggapan.

Kamu mungkin terbiasa mencari solusi praktis ketika menghadapi persoalan, tetapi tidak setiap situasi harus langsung diselesaikan dengan jawaban atau saran tertentu.

Terkadang, pasangan hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi dan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya.

Karena itu, jangan terburu-buru membela diri atau menjelaskan alasan di balik sikapmu ketika pasangan sedang berusaha menyampaikan sesuatu yang penting.

Editor: Novia Tri Astuti
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