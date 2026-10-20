Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.21 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Selasa, 20 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Pasangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Selasa, 20 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menunjukkan perhatian melalui kehadiran dan komunikasi yang tulus, bukan hanya lewat tanggung jawab yang telah dipenuhi.

Kesibukan pekerjaan mungkin membuat waktu bersama pasangan semakin terbatas, tetapi hubungan tetap membutuhkan ruang untuk berbagi cerita, menyampaikan perasaan, dan menikmati kebersamaan tanpa gangguan urusan lain.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Selasa, 20 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, cobalah menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan emosional dalam hubungan.

Kamu mungkin merasa bahwa bekerja keras, memenuhi kewajiban, dan memikirkan masa depan bersama sudah cukup untuk menunjukkan keseriusan.

Namun, pasangan juga membutuhkan perhatian yang dapat dirasakan secara langsung, seperti percakapan santai, pertanyaan sederhana tentang kesehariannya, atau waktu berkualitas yang tidak diselingi urusan pekerjaan.

Sisihkan waktu untuk mendengarkan cerita pasangan dengan penuh perhatian tanpa terburu-buru mengalihkan pembicaraan atau menawarkan solusi.

Tidak setiap persoalan harus segera diselesaikan karena terkadang seseorang hanya membutuhkan tempat yang nyaman untuk mengungkapkan isi hati.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Selasa, 20 Oktober 2026: Hadirkan Kehangatan dalam Hubungan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Selasa, 20 Oktober 2026: Hadirkan Kehangatan dalam Hubungan

Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.31 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Selasa, 20 Oktober 2026: Jaga Komunikasi agar Tetap Harmonis - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Selasa, 20 Oktober 2026: Jaga Komunikasi agar Tetap Harmonis

Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.26 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Selasa, 20 Oktober 2026: Bangun Hubungan dengan Komunikasi Hangat - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Selasa, 20 Oktober 2026: Bangun Hubungan dengan Komunikasi Hangat

Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore