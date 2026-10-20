Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Selasa, 20 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Pasangan

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Selasa, 20 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menunjukkan perhatian melalui kehadiran dan komunikasi yang tulus, bukan hanya lewat tanggung jawab yang telah dipenuhi.

Kesibukan pekerjaan mungkin membuat waktu bersama pasangan semakin terbatas, tetapi hubungan tetap membutuhkan ruang untuk berbagi cerita, menyampaikan perasaan, dan menikmati kebersamaan tanpa gangguan urusan lain.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Selasa, 20 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, cobalah menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan emosional dalam hubungan.

Kamu mungkin merasa bahwa bekerja keras, memenuhi kewajiban, dan memikirkan masa depan bersama sudah cukup untuk menunjukkan keseriusan.

Namun, pasangan juga membutuhkan perhatian yang dapat dirasakan secara langsung, seperti percakapan santai, pertanyaan sederhana tentang kesehariannya, atau waktu berkualitas yang tidak diselingi urusan pekerjaan.

Sisihkan waktu untuk mendengarkan cerita pasangan dengan penuh perhatian tanpa terburu-buru mengalihkan pembicaraan atau menawarkan solusi.