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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 19 Oktober 2026 | 18.02 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Senin, 19 Oktober 2026: Atur Anggaran dengan Lebih Bijak

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Keuangan Libra pada Senin, 19 Oktober 2026, membutuhkan perhatian lebih, khususnya ketika beberapa kebutuhan rumah tangga dan kepentingan pribadi datang hampir bersamaan.

Keinginan untuk menikmati hidup dengan nyaman memang wajar, tetapi kebiasaan memenuhi berbagai keinginan tanpa mempertimbangkan anggaran bisa membuat kondisi finansial menjadi kurang terkendali.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Senin, 19 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya mulai memeriksa kembali rencana pengeluaran sebelum memutuskan membeli sesuatu yang bukan termasuk kebutuhan mendesak.

Barang dekorasi, pakaian baru, atau perlengkapan lainnya mungkin terlihat menarik, tetapi keputusan untuk membelinya perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial saat ini.

Kamu tetap boleh menggunakan uang untuk menciptakan suasana yang menyenangkan atau memberikan hadiah kepada diri sendiri, asalkan kebutuhan utama tidak dikorbankan.

Cobalah menentukan batas belanja sejak awal agar keinginan sesaat tidak membuat anggaran yang sudah disusun menjadi berantakan.

Apabila masih memiliki tagihan atau kewajiban rutin yang belum dibayar, selesaikan terlebih dahulu sebelum mengalokasikan dana untuk keperluan tambahan.

Editor: Novia Tri Astuti
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