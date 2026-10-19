Ramalan Asmara Zodiak Aries Senin, 19 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Pasangan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Senin, 19 Oktober 2026, menyoroti pentingnya membagi perhatian secara seimbang antara urusan pribadi dan kebutuhan emosional orang-orang terdekat.
Kesibukan pekerjaan atau berbagai target yang ingin dicapai bisa membuat Aries kurang memiliki waktu untuk membangun kedekatan, sehingga komunikasi dalam hubungan perlu kembali diperhatikan.
Bagi Aries yang sudah memiliki pasangan, jadwal yang padat sebaiknya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan komunikasi.
Cobalah menyediakan waktu khusus untuk berbincang, mendengarkan cerita pasangan, atau sekadar menanyakan bagaimana harinya berjalan tanpa terdistraksi oleh pekerjaan maupun hal lain.
Perhatian kecil yang diberikan secara tulus dapat membuat pasangan merasa dihargai dan tetap memiliki tempat penting dalam kehidupanmu.
Aries juga perlu mengendalikan kebiasaan mengambil keputusan atau memberikan tanggapan secara terburu-buru, terutama ketika muncul perbedaan pandangan dengan pasangan.
Sebelum menyampaikan pendapat, berusahalah memahami sudut pandang orang lain agar percakapan dapat berlangsung dengan lebih tenang dan tidak berkembang menjadi pertengkaran yang tidak diperlukan.
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Jawa Pos
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