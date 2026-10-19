Ramalan Zodiak Karier 20 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak karier besok 20 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com – Banyak orang penasaran dengan ramalan zodiak karier untuk besok, Selasa, 20 Oktober 2026.
Enam bintang mendapat sorotan kali ini, mulai dari Libra sampai Pisces. Setiap bintang punya gambaran berbeda soal suasana kerja, dari kabar baik hingga tantangan kecil.
Membaca petunjuk ini sebelum berangkat kerja bisa membantumu lebih siap menghadapi hari.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (19/10), dijelaskan mengenai ramalan karier zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Selasa 20 Oktober 2026.
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1. Libra (23 September – 23 Oktober)
Obrolan tentang urusan kerja berpeluang dimulai kembali bersama seseorang dari masa lalumu pada hari itu juga.
Rekan lama atau kenalan di dunia kerja mungkin akan membicarakan suatu hal yang berguna untukmu nanti.
Jangan sampai hubunganmu terputus begitu saja dengan para rekan lama yang pernah bekerja sama denganmu dahulu.
Tetap menjalin komunikasi bisa membuka peluang baru yang datang tanpa terduga, jadi rawatlah relasi lama itu.
2. Scorpio (24 Oktober – 22 November)
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Jawa Pos
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