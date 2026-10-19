Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 19 Oktober 2026 | 16.59 WIB

Ramalan Zodiak Karier 20 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak karier besok 20 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific - Image

Ramalan zodiak karier besok 20 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Banyak orang penasaran dengan ramalan zodiak karier untuk besok, Selasa, 20 Oktober 2026.

Enam bintang mendapat sorotan kali ini, mulai dari Libra sampai Pisces. Setiap bintang punya gambaran berbeda soal suasana kerja, dari kabar baik hingga tantangan kecil.

Membaca petunjuk ini sebelum berangkat kerja bisa membantumu lebih siap menghadapi hari.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (19/10), dijelaskan mengenai ramalan karier zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Selasa 20 Oktober 2026.

1. Libra (23 September – 23 Oktober)

Obrolan tentang urusan kerja berpeluang dimulai kembali bersama seseorang dari masa lalumu pada hari itu juga.

Rekan lama atau kenalan di dunia kerja mungkin akan membicarakan suatu hal yang berguna untukmu nanti.

Jangan sampai hubunganmu terputus begitu saja dengan para rekan lama yang pernah bekerja sama denganmu dahulu.

Tetap menjalin komunikasi bisa membuka peluang baru yang datang tanpa terduga, jadi rawatlah relasi lama itu.

2. Scorpio (24 Oktober – 22 November)

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Kesehatan 20 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius & Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Kesehatan 20 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius & Pisces

Senin, 19 Oktober 2026 | 17.27 WIB

Ramalan Zodiak Cinta 20 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cinta 20 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Senin, 19 Oktober 2026 | 16.14 WIB

Ramalan Zodiak Keuangan 20 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Keuangan 20 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Senin, 19 Oktober 2026 | 15.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore