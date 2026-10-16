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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 04.54 WIB

Pekan Penuh Hoki! 5 Shio Ini Berpeluang Dapat Rezeki Tak Terduga dan Cinta yang Hangat

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Menurut ramalan astrologi Tiongkok, terdapat lima shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan sepanjang pekan ini. Mulai dari hubungan asmara yang semakin harmonis, peluang mendapatkan keuntungan finansial, hingga perkembangan positif dalam karier dan pencapaian pribadi.

Setiap shio memiliki peluang dan momentum keberuntungan yang berbeda. Pada hari-hari tertentu, energi positif diperkirakan membantu meningkatkan rasa percaya diri, mempererat hubungan emosional, serta membuka jalan menuju kesuksesan.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang diramalkan memiliki peruntungan menjanjikan dalam urusan cinta, keuangan, dan karier selama sepekan ini. Simak ulasannya untuk mengetahui apakah shio Anda termasuk di dalamnya.

1. Shio Tikus

Shio Tikus diprediksi menjalani pekan yang menyenangkan dengan perpaduan keberuntungan, kreativitas, dan perkembangan asmara. Berbagai urusan berpotensi berjalan lebih mudah sehingga suasana hati terasa lebih positif.

Dalam hal cinta dan keuangan, Kamis serta Jumat menjadi waktu yang dinilai cukup menguntungkan. Ada kemungkinan hadirnya rezeki di luar perkiraan atau bantuan tulus dari orang lain yang membuat hari-hari Anda terasa lebih istimewa. Tetaplah terbuka terhadap kesempatan yang datang secara tidak terduga.

2. Shio Naga

Pesona alami menjadi salah satu keunggulan shio Naga sepanjang pekan ini. Kemampuan membangun hubungan dengan orang lain diperkirakan membawa manfaat, terutama bagi mereka yang selama ini lebih nyaman menyelesaikan pekerjaan secara mandiri.

Dukungan dari lingkungan sosial bisa membuka peluang baru sekaligus membantu mewujudkan rencana yang sedang dijalankan. Kamis menjadi hari yang patut diperhatikan karena urusan asmara dan keuangan diramalkan berlangsung lebih harmonis.

3. Shio Babi

Shio Babi berpotensi merasakan suasana emosional yang lebih hangat sekaligus memperoleh perkembangan positif dalam urusan materi. Hubungan percintaan diperkirakan terasa semakin dekat dan memberikan rasa aman, khususnya pada pertengahan pekan.

Sementara itu, menjelang akhir pekan, peluang peningkatan karier atau perbaikan kondisi keuangan bisa muncul. Pembayaran yang sempat tertunda maupun pemasukan tambahan juga berpotensi menjadi kabar menggembirakan. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk kembali menata rencana keuangan dengan lebih baik.

4. Shio Kelinci

Pekan ini membawa gambaran suasana yang lebih tenang bagi shio Kelinci. Keseimbangan emosional, kenyamanan, dan perkembangan diri menjadi hal yang menonjol, sehingga Anda berpeluang menjalani aktivitas dengan perasaan lebih mantap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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