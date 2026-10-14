Dari Kerbau hingga Ayam, 7 Shio Ini Dipercaya Punya Peluang Finansial Besar saat Tua

ilustrasi shio yang kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kekayaan dan kesuksesan finansial umumnya tidak diperoleh secara instan. Dibutuhkan proses panjang, kedisiplinan, kemampuan mengelola uang, serta ketepatan dalam memanfaatkan berbagai peluang yang datang.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Sejumlah shio dipercaya mempunyai sifat yang mendukung perjalanan menuju kemapanan finansial, mulai dari ketekunan bekerja hingga kecermatan dalam mengambil keputusan.

Dilansir dari Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya berpeluang menikmati kehidupan lebih sejahtera seiring bertambahnya usia. Bahkan, rentang usia 50 hingga 70 tahun digambarkan sebagai masa ketika hasil kerja keras mereka mulai memberikan keuntungan besar. Berikut daftar shio yang dimaksud.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal dengan karakter tekun, sabar, dan berhati-hati dalam menghadapi persoalan keuangan. Mereka cenderung tidak mudah tergoda untuk menghabiskan uang demi kesenangan sesaat karena lebih mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.

Kebiasaan mengatur pengeluaran dan mengutamakan kestabilan dipercaya dapat membantu pemilik shio ini membangun fondasi finansial yang kuat. Mereka juga cenderung menyukai proses yang terencana daripada mengejar keuntungan secara terburu-buru.

Memasuki usia 50 hingga 70 tahun, Shio Kerbau digambarkan berpeluang menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Kehidupan yang lebih mapan menjadi gambaran keberuntungan yang dikaitkan dengan shio ini.

2. Shio Naga Shio Naga identik dengan karisma, rasa percaya diri, dan keberanian menghadapi tantangan. Karakter tersebut dipercaya membuat mereka lebih mudah menarik perhatian serta membangun hubungan dengan orang-orang yang dapat membuka peluang baru.

Dalam urusan finansial, pemilik shio ini digambarkan berani mencoba berbagai kemungkinan untuk meningkatkan penghasilan. Mereka juga dianggap mampu melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain.

Perpaduan antara keberanian dan kecerdikan tersebut dipercaya dapat mendukung perjalanan menuju kesuksesan. Seiring bertambahnya usia, Shio Naga berpotensi menikmati kehidupan yang lebih nyaman apabila mampu mengelola risiko dan mempertahankan keputusan finansial yang bijak.

3. Shio Tikus Shio Tikus sering dikaitkan dengan kecerdasan, kelincahan berpikir, dan kemampuan membaca situasi. Dalam hal keuangan, mereka digambarkan pandai menyusun strategi serta mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan.

Mereka juga dipercaya memiliki kemampuan untuk mencari cara baru dalam meningkatkan pemasukan. Ketelitian dalam mengatur pengeluaran menjadi salah satu karakter yang dianggap mendukung kestabilan keuangan dalam jangka panjang.

Pada usia 50 hingga 70 tahun, Shio Tikus diyakini berpeluang menikmati hasil dari strategi dan pengelolaan keuangan yang telah dibangun sebelumnya. Perencanaan yang matang dapat menjadi bekal untuk menjalani masa tua dengan lebih tenang.

4. Shio Macan Shio Macan dikenal dengan keberanian, semangat tinggi, dan pemikiran yang cenderung inovatif. Mereka digambarkan tidak takut menghadapi tantangan serta memiliki keinginan kuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.