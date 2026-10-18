Pintu Kemakmuran Terbuka! Inilah 7 Weton yang Disebut Punya Aura Pembawa Rezeki

ilustrasi seseorang yang rezekinya tumpah ruah di malam tahun baru/ Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Kepercayaan terhadap weton masih menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa. Perhitungan hari dan pasaran kelahiran ini kerap digunakan untuk menggambarkan watak, peruntungan, hingga perjalanan hidup seseorang berdasarkan Primbon Jawa. Dalam kepercayaan tersebut, ada weton yang dianggap memiliki karakter dan potensi keberuntungan yang menonjol. Sebagian di antaranya bahkan dikaitkan dengan kemudahan memperoleh peluang, membangun usaha, serta mencapai kehidupan yang berkecukupan. Istilah keturunan ningrat dalam pembahasan ini tidak selalu merujuk pada garis keturunan bangsawan. Sebutan tersebut lebih menggambarkan sosok yang dipercaya memiliki karisma, kemampuan memimpin, dan potensi meraih kemapanan dalam kehidupan. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai peruntungan istimewa dalam urusan rezeki dan kemakmuran menurut Primbon Jawa. Berikut ulasannya. Baca Juga:Senin Legi hingga Minggu Kliwon, 7 Weton Ini Dikaitkan dengan Kemudahan dalam Mencari Rezeki 1. Jumat Legi, Sosok Hangat yang Pandai Membangun Relasi Jumat Legi dipercaya memiliki daya tarik tersendiri dalam pergaulan. Orang yang lahir pada weton ini kerap digambarkan ramah, mudah menjalin hubungan dengan orang lain, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam perhitungan neptu Jawa, Jumat bernilai 6 dan Legi bernilai 5 sehingga jumlahnya menjadi 11. Angka tersebut dalam sejumlah penafsiran tradisional dikaitkan dengan keseimbangan antara kehidupan batin dan urusan duniawi. Karakter yang mudah bergaul dianggap dapat membantu pemilik weton Jumat Legi memperluas jaringan pertemanan maupun pekerjaan. Jika diiringi kemampuan mengelola usaha dan keuangan secara bijaksana, hubungan baik tersebut bisa menjadi salah satu modal untuk membangun kehidupan yang lebih mapan. 2. Rabu Kliwon, Pribadi Cerdas yang Jeli Melihat Peluang Rabu Kliwon termasuk weton yang sering dikaitkan dengan kecerdasan, ketenangan, dan kemampuan membaca keadaan. Berdasarkan perhitungan neptu, Rabu memiliki nilai 7 dan Kliwon juga bernilai 7, sehingga totalnya mencapai 14. Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini kerap digambarkan sebagai sosok yang mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Mereka juga dipercaya memiliki intuisi yang kuat ketika menghadapi persoalan. Karakter tersebut dianggap mendukung kemampuan dalam menyusun strategi dan mencari peluang baru. Dalam dunia kerja maupun bisnis, kecermatan membaca situasi dan keberanian mengambil keputusan secara terukur dapat menjadi bekal penting untuk mencapai keberhasilan finansial. 3. Minggu Pahing, Punya Potensi Mengembangkan Ide Menjadi Peluang Pemilik weton Minggu Pahing dipercaya mempunyai semangat besar dan kemampuan untuk mengembangkan gagasan. Dalam perhitungan neptu Jawa, Minggu bernilai 5, sedangkan Pahing bernilai 9, sehingga jumlahnya menjadi 14. Weton ini sering digambarkan memiliki kepercayaan diri serta kemampuan memengaruhi orang lain. Mereka juga dianggap mampu melihat potensi dari hal-hal sederhana yang mungkin belum diperhatikan oleh banyak orang. Dalam urusan pekerjaan, sifat tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha atau merintis kegiatan baru. Meski demikian, keberhasilan tetap membutuhkan perencanaan, ketekunan, dan kemampuan mengelola risiko agar peluang yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan baik.