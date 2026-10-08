5 Weton Istimewa yang Dipercaya Punya Aura “Tibo Sugih”, Hartanya Terus Bertambah

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter sekaligus peruntungan seseorang. Perhitungan tersebut berasal dari perpaduan hari kelahiran dan pasaran yang kemudian menghasilkan nilai serta tafsir tertentu.

Salah satu istilah yang dikenal dalam ramalan Jawa adalah “tibo sugih”, yang secara sederhana merujuk pada gambaran seseorang yang dipercaya memiliki jalan rezeki menuju kemakmuran. Dalam kepercayaan tersebut, ada weton yang disebut memiliki peluang semakin baik dalam urusan finansial ketika memasuki usia yang lebih matang.

Artinya, keberuntungan tidak selalu digambarkan datang sejak seseorang masih muda. Pada beberapa weton, pengalaman, jaringan, dan kemampuan mengelola kehidupan dipercaya justru membuat kondisi finansial semakin berkembang seiring bertambahnya usia.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter “tibo sugih” dan dipercaya mempunyai peruntungan kuat dalam urusan kekayaan menurut Primbon Jawa. Berikut daftarnya:

1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang cukup sering dikaitkan dengan karakter kuat dan sisi spiritual dalam tradisi Jawa.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki intuisi serta daya tarik yang dapat membantunya membaca berbagai peluang. Dalam urusan pekerjaan dan bisnis, mereka disebut berpotensi mendapatkan kesempatan yang muncul secara tidak terduga.

Peruntungan tersebut dapat digambarkan melalui peluang usaha, proyek baru, maupun perkembangan karier. Seiring bertambahnya usia, pengalaman yang semakin banyak dipercaya membuat Jumat Kliwon lebih matang dalam menentukan langkah.

Namun, dalam tafsir Primbon Jawa, keberuntungan tersebut tetap perlu diimbangi dengan sikap bijaksana agar tidak mudah terlena ketika memperoleh kemapanan.

2. Rabu Wage Rabu Wage digambarkan sebagai weton yang memiliki kemampuan cukup baik dalam mengatur sesuatu, termasuk urusan keuangan.