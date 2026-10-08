Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.15 WIB

5 Weton Istimewa yang Dipercaya Punya Aura “Tibo Sugih”, Hartanya Terus Bertambah

Ilustrasi seseorang yang hartanya tak tersaingi - Image

Ilustrasi seseorang yang hartanya tak tersaingi

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter sekaligus peruntungan seseorang. Perhitungan tersebut berasal dari perpaduan hari kelahiran dan pasaran yang kemudian menghasilkan nilai serta tafsir tertentu.

Salah satu istilah yang dikenal dalam ramalan Jawa adalah “tibo sugih”, yang secara sederhana merujuk pada gambaran seseorang yang dipercaya memiliki jalan rezeki menuju kemakmuran. Dalam kepercayaan tersebut, ada weton yang disebut memiliki peluang semakin baik dalam urusan finansial ketika memasuki usia yang lebih matang.

Artinya, keberuntungan tidak selalu digambarkan datang sejak seseorang masih muda. Pada beberapa weton, pengalaman, jaringan, dan kemampuan mengelola kehidupan dipercaya justru membuat kondisi finansial semakin berkembang seiring bertambahnya usia.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter “tibo sugih” dan dipercaya mempunyai peruntungan kuat dalam urusan kekayaan menurut Primbon Jawa. Berikut daftarnya:

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang cukup sering dikaitkan dengan karakter kuat dan sisi spiritual dalam tradisi Jawa.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki intuisi serta daya tarik yang dapat membantunya membaca berbagai peluang. Dalam urusan pekerjaan dan bisnis, mereka disebut berpotensi mendapatkan kesempatan yang muncul secara tidak terduga.

Peruntungan tersebut dapat digambarkan melalui peluang usaha, proyek baru, maupun perkembangan karier. Seiring bertambahnya usia, pengalaman yang semakin banyak dipercaya membuat Jumat Kliwon lebih matang dalam menentukan langkah.

Namun, dalam tafsir Primbon Jawa, keberuntungan tersebut tetap perlu diimbangi dengan sikap bijaksana agar tidak mudah terlena ketika memperoleh kemapanan.

2. Rabu Wage

Rabu Wage digambarkan sebagai weton yang memiliki kemampuan cukup baik dalam mengatur sesuatu, termasuk urusan keuangan.

Pemilik weton ini dipercaya tidak hanya berusaha mendapatkan penghasilan, tetapi juga mampu mempertimbangkan bagaimana mempertahankan dan mengembangkan apa yang telah diperoleh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Uang Datang Silih Berganti! 7 Weton Ini Disebut Punya Tibo Sugih Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Uang Datang Silih Berganti! 7 Weton Ini Disebut Punya Tibo Sugih Menurut Primbon Jawa

Senin, 28 September 2026 | 00.07 WIB

Lahir dengan Aura Pembawa Rezeki, Ini 6 Weton Tibo Sugih yang Dipercaya Penuh Hoki - Image
Zodiak

Lahir dengan Aura Pembawa Rezeki, Ini 6 Weton Tibo Sugih yang Dipercaya Penuh Hoki

Senin, 14 September 2026 | 02.58 WIB

15 Weton yang Dipercaya Sulit Kekurangan, Disebut Punya Tuah Tibo Sugih - Image
Zodiak

15 Weton yang Dipercaya Sulit Kekurangan, Disebut Punya Tuah Tibo Sugih

Minggu, 13 September 2026 | 06.11 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore