Punya Aura Menyejukkan, 7 Weton Ini Konon Jadi Sumber Energi Positif bagi Banyak Orang

weton yang memancarkan energi keberkahan ke masyarakat sekitarnya. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran tidak hanya digunakan untuk mengetahui perpaduan hari dan pasaran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga energi tertentu yang dipercaya dapat memengaruhi kehidupan seseorang.

Salah satu kepercayaan yang berkembang menyebut beberapa weton mempunyai aura positif yang kuat. Kehadiran pemilik weton tersebut dipercaya mampu memberikan rasa nyaman, ketenangan, bahkan membawa kemudahan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya.

Pandangan tersebut tentu merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, bagi sebagian masyarakat Jawa, weton masih dianggap memiliki makna spiritual tersendiri dalam membaca karakter dan keberuntungan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Energi Weton, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki energi keberkahan dan aura positif yang dapat dirasakan oleh lingkungan di sekitarnya.

1. Jumat Legi Jumat Legi memiliki neptu 11 dan dipercaya mempunyai karakter lembut, tenang, serta mudah membawa suasana menjadi lebih damai.

Orang yang lahir pada weton ini kerap digambarkan sebagai sosok yang mampu menjadi penengah ketika terjadi persoalan. Sikap bijaksana dan cara mereka menghadapi masalah membuat orang lain merasa nyaman untuk meminta nasihat.

Dalam urusan rezeki, Jumat Legi dipercaya memperoleh kemudahan melalui berbagai jalan yang terkadang datang di luar perkiraan. Bahkan, keberuntungan yang mereka dapatkan diyakini dapat memberikan dampak positif bagi orang-orang yang bekerja atau berhubungan dekat dengannya.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing mempunyai neptu 16 dan dalam kepercayaan Primbon Jawa dikenal mempunyai karakter kuat serta daya tarik yang cukup menonjol.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai keteguhan hati dan kemampuan menjaga suasana tetap kondusif. Tidak sedikit yang menggambarkan mereka sebagai tempat yang nyaman untuk bercerita karena dianggap mampu memberikan pandangan dengan tenang.

Keberkahan bagi Rabu Pahing tidak selalu dihubungkan dengan materi. Hubungan sosial yang luas, kepercayaan dari orang lain, dan penghormatan di lingkungan sekitar juga dianggap sebagai bentuk keberuntungan.

3. Senin Kliwon Senin Kliwon memiliki neptu 12 dan dipercaya mempunyai rasa empati yang tinggi. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang peka terhadap keadaan orang lain.

Kehadiran mereka diyakini dapat memberikan ketenangan ketika orang di sekitarnya sedang menghadapi persoalan. Sikap yang lembut, jujur, dan suka membantu membuat pemilik weton ini kerap dipercaya memegang tanggung jawab penting.